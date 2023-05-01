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Стартовал прием заявок на поддержку Фондом кино проката отечественных фильмов во втором и третьем кварталах 2023 года

1 мая
2023 год

Новости кино >>
1 мая 2023
Фондом кино объявлен прием заявок на поддержку отечественных кинокартин в прокате во втором и третьем кварталах 2023 года. Отбор продлится до 29 мая включительно.

Стартовал прием заявок на поддержку Фондом кино проката отечественных фильмов во втором и третьем кварталах 2023 года
фото: ria.ru

Для участия требуется представить комплекты заявочной документации либо на бумажном носителе лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским отправлением с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00, либо в электронном виде путем направления заявки посредством специального сервиса до 23:59 29 мая.

С перечнем заявочной документации и соответствующими приказами можно ознакомиться на официальном сайте Фонда кино в «Официальных документах» и в разделе «Отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов во втором и третьем кварталах 2023 года».
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