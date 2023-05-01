Третий сезон комедийного детектива «Убийства в одном здании» стартует 8 августа

Стала известна дата премьеры третьего сезона комедийного детектива «Убийства в одном здании
». Согласно Variety
, сериал стартует на стриминговом сервисе Hulu 8 августа.
Стив Мартин
, Мартин Шорт
и Селена Гомес
вернутся к своим ролям, а компанию им составят Мерил Стрип
и Пол Радд
.
Шоу повествует о трех жителях высотного дома на Манхэттене, которые обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. В первом сезоне приглашенной звездой был Натан Лейн
, а во втором — Кара Делевинь
. В сериале также сыграли Тина Фей
, Эми Райан
, Стинг
, Ширли Маклэйн
, Джимми Фэллон
, Эми Шумер
и другие популярные артисты.
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