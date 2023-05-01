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Третий сезон комедийного детектива «Убийства в одном здании» стартует 8 августа

1 мая
2023 год

Новости кино >>
1 мая 2023
Стала известна дата премьеры третьего сезона комедийного детектива «Убийства в одном здании». Согласно Variety, сериал стартует на стриминговом сервисе Hulu 8 августа.

Третий сезон комедийного детектива «Убийства в одном здании» стартует 8 августа
фото: variety.com

Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес вернутся к своим ролям, а компанию им составят Мерил Стрип и Пол Радд.

Шоу повествует о трех жителях высотного дома на Манхэттене, которые обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. В первом сезоне приглашенной звездой был Натан Лейн, а во втором — Кара Делевинь. В сериале также сыграли Тина Фей, Эми Райан, Стинг, Ширли Маклэйн, Джимми Фэллон, Эми Шумер и другие популярные артисты.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   1.05.2023 - 16:15
Я не против посмотреть еще один сезон, но не больше. Серии коротенькие, это и спасает. Иначе можно спать. Детектив слабенький, юмор такой же, хотя его мало. Фильм просто плывет по течению, интриги мало.... читать далее>>
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Селена ГомесКара ДелевиньНатан ЛейнШирли МакЛэйнСтив МартинПол РаддЭми РайанСтингМерил СтрипТина ФейДжимми ФэллонМартин ШортЭми Шумер
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Убийства в одном здании

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