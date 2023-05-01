Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто работает над сценарием «Блэйда»

Создателя «Настоящего детектива
» Ник Пиццолатто
позвали переписать сценарий марвеловского кинокомикса «Блэйд
», написанный Майклом Старрбери. Об этом сообщает THR
.
Примечательно, что Пиццолатто и исполнитель титульной роли Махершала Али
несколько лет назад сотрудничали на третьем сезоне «Настоящего детектива».
Съемки комикса должны стартовать в конце мая в Атланте. Компанию Али составят Миа Гот
и Делрой Линдо
. За постановку отвечает Ян Деманж
, а президент Marvel Studios Кевин Файги
выступит продюсером.
Ранее Блэйда
на большом экране воплотил Уэсли Снайпс
в трилогии, стартовавшей в 1998 году.
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