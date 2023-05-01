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Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто работает над сценарием «Блэйда»

1 мая
2023 год

Новости кино >>
1 мая 2023
Создателя «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто позвали переписать сценарий марвеловского кинокомикса «Блэйд», написанный Майклом Старрбери. Об этом сообщает THR.

Примечательно, что Пиццолатто и исполнитель титульной роли Махершала Али несколько лет назад сотрудничали на третьем сезоне «Настоящего детектива».


Съемки комикса должны стартовать в конце мая в Атланте. Компанию Али составят Миа Гот и Делрой Линдо. За постановку отвечает Ян Деманж, а президент Marvel Studios Кевин Файги выступит продюсером.

Ранее Блэйда на большом экране воплотил Уэсли Снайпс в трилогии, стартовавшей в 1998 году.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   1.05.2023 - 16:17
посмотрим, оценим. идея снимать нового блейда не очень по нраву, не верю, что получится лучше, чем было. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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