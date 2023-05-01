Про Кристофера Робина снимут «взрослый» комедийный сериал

Про Кристофера Робина из «Винни-Пуха
» снимут «взрослый» комедийный сериал, уверяет Deadline
.
Зрителей ожидает история разочарованного жителя Нью-Йорка, преодолевающего кризис своей четверти жизни в заброшенном жилом комплексе с помощью странных воображаемых животных и наркотиков.
Идею шоу, сочетающего живое действие и анимацию, придумал дебютант Чарли Кесслеринг. За постановку пилота возьмется режиссер «Полного расколбаса
» Конрад Вернон
, а продюсерами выступят Шамир Андерсон
и Стефан Джеймс
.
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