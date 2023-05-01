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Про Кристофера Робина снимут «взрослый» комедийный сериал

1 мая
2023 год

Новости кино >>
1 мая 2023
Про Кристофера Робина из «Винни-Пуха» снимут «взрослый» комедийный сериал, уверяет Deadline.

Про Кристофера Робина снимут «взрослый» комедийный сериал
фото: deadline.com

Зрителей ожидает история разочарованного жителя Нью-Йорка, преодолевающего кризис своей четверти жизни в заброшенном жилом комплексе с помощью странных воображаемых животных и наркотиков.

Идею шоу, сочетающего живое действие и анимацию, придумал дебютант Чарли Кесслеринг. За постановку пилота возьмется режиссер «Полного расколбаса» Конрад Вернон, а продюсерами выступят Шамир Андерсон и Стефан Джеймс.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   1.05.2023 - 16:19
ну-ну. чувствуется будет немного пошлый, и кристофер робин будет черный. не просто так черные парни решили продюсировать кино. читать далее>>
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