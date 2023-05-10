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Глеб Калюжный приходит в гости к Ульяне Васькович в эксклюзивном отрывке фильма «14+ Продолжение»

10 мая
2023 год

Новости кино >>
10 мая 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент подростковой мелодрамы «14+ Продолжение» режиссёра Андрея Зайцева, сиквела фильма 2015 года. В нём главный герой встречается со своей первой любовью.


Леше больше не 14, ему — 18! Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Он становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.

Глеб Калюжный приходит в гости к Ульяне Васькович в эксклюзивном отрывке фильма «14+ Продолжение»

Главные роли в фильме сыграли Глеб Калюжный, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман, Ульяна Васькович, Дмитрий Блохин, Даниил Пикула, Сергей Габриэлян (мл.), Алексей Филимонов, Александр Кононец, Анна Рудь, Сергей Арбатский, Сергей Пинчук и Иван Кукуев.

В широкий прокат «14+ Продолжение» выйдет 11 мая.
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фильмы
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Глеб Калюжный приходит в гости к Ульяне Васькович в эксклюзивном отрывке фильма «14+ Продолжение» фотографии
Глеб Калюжный приходит в гости к Ульяне Васькович в эксклюзивном отрывке фильма «14+ Продолжение» фотографии
Глеб Калюжный приходит в гости к Ульяне Васькович в эксклюзивном отрывке фильма «14+ Продолжение» фотографии
Глеб Калюжный приходит в гости к Ульяне Васькович в эксклюзивном отрывке фильма «14+ Продолжение» фотографии
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