Глеб Калюжный приходит в гости к Ульяне Васькович в эксклюзивном отрывке фильма «14+ Продолжение»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент подростковой мелодрамы «14+ Продолжение
» режиссёра Андрея Зайцева
, сиквела фильма
2015 года. В нём главный герой встречается со своей первой любовью.
Леше больше не 14, ему — 18! Он встречает яркую и открытую Настю, которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Он становится взрослее, а проблемы — серьезнее. Но, как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.
Главные роли в фильме сыграли Глеб Калюжный
, Ольга Озоллапиня
, Полина Гухман
, Ульяна Васькович
, Дмитрий Блохин
, Даниил Пикула
, Сергей Габриэлян (мл.)
, Алексей Филимонов
, Александр Кононец
, Анна Рудь
, Сергей Арбатский
, Сергей Пинчук
и Иван Кукуев
.
В широкий прокат «14+ Продолжение
» выйдет 11 мая.
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