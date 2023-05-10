Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса»

Стартовали съемки десятисерийного психологического триллера «Трасса», где героиня Карины Разумовской отправляется на поиски пропавшей приемной дочери и сталкивается с целой преступной сетью, похищающей подростков и торгующей ими. Это первый оригинальный сериал Okko и Продюсерской компании «Среда» в рамках трехлетнего контракта на эксклюзивное производство контента, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Курортный городок в Ставрополье становится местом страшного преступления: тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреливает свою спящую семью – мать, отца и бабушку в их постелях, после чего пытается повеситься в сарае. На выстрелы прибегает сосед, и вытаскивает девочку из петли. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой. Но как с этим делом и этим местом связаны петербургская судья с темным прошлым Светлана (Разумовская) и ее приемная дочь Кира?
«Для меня «Трасса» — это история лжи. Той самой, которую мы носим в себе и которая против нашего желания определяет наши поступки и нашу жизнь в целом, пусть даже мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Это история о том, что в какой-то момент каждый из нас должен остановиться и посмотреть правде в лицо, ведь в противном случае мы рискуем причинить непоправимый вред и себе и, что страшнее, своим близким», — отметил Олег Маловичко.
Съемки пройдут в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, а затем группа отправится в Санкт-Петербург. Премьера сериала «Трасса» состоится эксклюзивно в Okko в 2024 году.
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