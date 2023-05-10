Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса»

10 мая
2023 год

Новости кино >>
10 мая 2023

Стартовали съемки десятисерийного психологического триллера «Трасса», где героиня Карины Разумовской отправляется на поиски пропавшей приемной дочери и сталкивается с целой преступной сетью, похищающей подростков и торгующей ими. Это первый оригинальный сериал Okko и Продюсерской компании «Среда» в рамках трехлетнего контракта на эксклюзивное производство контента, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Курортный городок в Ставрополье становится местом страшного преступления: тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреливает свою спящую семью – мать, отца и бабушку в их постелях, после чего пытается повеситься в сарае. На выстрелы прибегает сосед, и вытаскивает девочку из петли. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой. Но как с этим делом и этим местом связаны петербургская судья с темным прошлым Светлана (Разумовская) и ее приемная дочь Кира?

В сериале также снимаются Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Александр Ильин, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова, Сергей Уманов, Данил Стеклов, Екатерина Стулова и Валентин Анциферов.

Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Режиссером проекта выступает Душан Глигоров, оператором – Батыр Моргачев. За сценарий отвечал Олег Маловичко, он также заявлен в качестве продюсера наряду с Александром Цекало и Иваном Самохваловым. Этой командой они создавали проекты «Хрустальный» и «Химера».

«Для меня «Трасса» — это история лжи. Той самой, которую мы носим в себе и которая против нашего желания определяет наши поступки и нашу жизнь в целом, пусть даже мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Это история о том, что в какой-то момент каждый из нас должен остановиться и посмотреть правде в лицо, ведь в противном случае мы рискуем причинить непоправимый вред и себе и, что страшнее, своим близким», — отметил Олег Маловичко.

Съемки пройдут в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, а затем группа отправится в Санкт-Петербург. Премьера сериала «Трасса» состоится эксклюзивно в Okko в 2024 году.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   10.05.2023 - 14:22
ой ну там даже актеры какие-то более менее нормальные есть. а так и звучит весьма оригинально, так что думаю можно будет посмотреть читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Компания «Среда» подписала договор на эксклюзивное производство сериалов для Okko
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Валентин АнциферовДушан ГлигоровАлександр Ильин (младший)Елизавета ИщенкоЕлена ЛитвиноваОлег МаловичкоАнна МихалковаБатыр МоргачевВасилиса НемцоваКарина РазумовскаяИван СамохваловСемён СерзинГеннадий СмирновДанил СтекловЕкатерина СтуловаСергей УмановАлексей ФатеевАлександр Цекало
фильмы
Трасса

фотографии >>
Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса» фотографии
Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса» фотографии
Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса» фотографии
Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Сергей Дрейден
8 мая ушёл из жизни актёр Сергей Дрейден.
Александр Тютрюмов
7 мая ушёл из жизни актёр Александр Тютрюмов.
Виктор Шуляковский
7 мая ушёл из жизни актёр Виктор Шуляковский.

День рождения >>

Тамара Алёшина
Леонид Бакштаев
Наталья Бондарчук
Наталья Высочанская
Хашим Гадоев
Игорь Дорофеев
Ольга Лысенко
Андрей Савостьянов
Владимир Татосов
Фред Астер
Марина Влади
Анна Максвелл Мартин
Мари-Франс Пизье
Кенан Томпсон
Франсуаза Фабиан
Мег Фостер
все родившиеся 10 мая >>

Афиша кино >>

14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
Кто убил BlackBerry
биография, драма, комедия, экранизация
Канада, 2023
Мама мафия
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, США, Великобритания, 2023
Чужие: Вторжение
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Убийца «Священный паук»
драма, криминальный фильм, триллер
Германия,Дания,Италия,Швеция,Франция,Иордания, 2022
Без фильтров
триллер
США, 2022
Влюблён без памяти
драма
Бельгия, Франция, 2022
Заклятье. Последняя битва
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Меньшее зло
драмеди
Россия, 2022
Эпидемия: Вирус-32
фильм ужасов
Уругвай, Аргентина, 2022
Маскерад
мелодрама, триллер
Россия, 2020
Страсти по Матвею
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?