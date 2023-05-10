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Врач Марина Александрова столкнется с неизвестным вирусом в драме «Точка ноль»

10 мая
2023 год

Новости кино >>
10 мая 2023
Марина Александрова исполнит главную роль в драматическом сериале «Точка ноль». О старте съемок сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, который занимается производством проекта совместно с кинокомпанией Team Films при поддержке Института развития интернета.

Врач Марина Александрова столкнется с неизвестным вирусом в драме «Точка ноль»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По сюжету опытный вирусолог Аня Маркова бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает в Новосибирск, чтобы работать в местном вирусологическом центре. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает девушке еще одно испытание — из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в ближайшей деревне фиксируется вспышка неизвестного вируса. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа.

В кадре компанию Александровой составят Сергей Марин, Наталья Рогожкина, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум и Константин Белошапка. Режиссерское кресло занял Сергей ПикаловВ клетке 2»), а за сценарий отвечал Кирилл Притула. Продюсерами проекта выступили Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Теймур Джафаров и Анастасия Малышева.

Врач Марина Александрова столкнется с неизвестным вирусом в драме «Точка ноль»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Сериал «Точка ноль» — это история второго шанса, история про людей, которые могли совершить ошибку, потерять что-то в прошлом. Нам хочется увлечь зрителя уникальным миром, познакомить с героями, которые в критической ситуации приходят на помощь, становятся барьером между опасным вирусом и обычными людьми. Я верю, что такие простые люди со своими личными проблемами, сложностями в характере, отношениях — герои в своей работе!» — делится режиссер-постановщик Сергей Пикалов.
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№ 1
Дарья Логич   10.05.2023 - 16:55
Если честно, немного кажется, чт время для фильмов о вирусах и тому подобном немного прошло. Ок, Эпидемия была в тему, но это уже не совсем читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Врач Марина Александрова столкнется с неизвестным вирусом в драме «Точка ноль» фотографии
Врач Марина Александрова столкнется с неизвестным вирусом в драме «Точка ноль» фотографии
Врач Марина Александрова столкнется с неизвестным вирусом в драме «Точка ноль» фотографии
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