Врач Марина Александрова столкнется с неизвестным вирусом в драме «Точка ноль»

Марина Александрова исполнит главную роль в драматическом сериале «Точка ноль». О старте съемок сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, который занимается производством проекта совместно с кинокомпанией Team Films при поддержке Института развития интернета.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
По сюжету опытный вирусолог Аня Маркова бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает в Новосибирск, чтобы работать в местном вирусологическом центре. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает девушке еще одно испытание — из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в ближайшей деревне фиксируется вспышка неизвестного вируса. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа.
«Сериал «Точка ноль» — это история второго шанса, история про людей, которые могли совершить ошибку, потерять что-то в прошлом. Нам хочется увлечь зрителя уникальным миром, познакомить с героями, которые в критической ситуации приходят на помощь, становятся барьером между опасным вирусом и обычными людьми. Я верю, что такие простые люди со своими личными проблемами, сложностями в характере, отношениях — герои в своей работе!» — делится режиссер-постановщик Сергей Пикалов.
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