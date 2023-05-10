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Советы дебютантам: документальные проекты «Твой веб-сериал» и «Короче pro кино» вышли на платформе CHILL

10 мая
2023 год

Новости кино >>
10 мая 2023

Первые эпизоды двух документальных сериалов о том, как снять свой дебютный кинопроект, доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре CHILL. Видеогайд «Короче pro кино» расскажет о всех этапах создания кинопродукта, а «Твой веб-сериал» на примере успешных российских вебов раскроет принципы работы с форматом, сообщает пресс-служба CHILL.

Советы дебютантам: документальные проекты «Твой веб-сериал» и «Короче pro кино» вышли на платформе CHILL
фото: Пресс-служба CHILL

Где учат кино? Зачем нужен конфликт в сценарии? Как уговорить звезду бесплатно сняться в коротком метре? И как продвигать свой проект? На эти и другие вопросы дебютантов отвечает проект «Короче pro кино». Среди спикеров — режиссеры Владимир Хотиненко, Петр Буслов, Владимир Котт, Юрий Быков, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Акопов, Игорь Толстунов, Наталья Мокрицкая, сценаристы братья Пресняковы, Илья Тилькин, актрисы Любовь Толкалина, Анна Цуканова-Котт, Александра Ревенко и актеры Юрий Стоянов и Максим Лагашкин. За режиссуру проекта отвечала Татьяна Цупило, за сценарий — Лиля Классен.

Главный герой обучающего видеогайда – студент Тимирязевской академии Георгий Преображенский. Он хочет снять фильм, но ничего не понимает в кинопроизводстве. Чтобы осуществить мечту, Георгий, как в компьютерной игре, проходит несколько уровней. Сначала посещает пять киношкол и знакомится с мастерами курсов. Затем приступает к работе над своей короткометражкой и изучает все этапы ее создания — от сценария до постпродакшна. Ему помогают известные режиссеры, операторы и сценаристы. В третьей серии Георгий, который уже снял свой дебют, узнает, что надо сделать для того, чтобы его короткометражка попала на экраны, и отправляет ее на фестиваль «Короче».

Советы дебютантам: документальные проекты «Твой веб-сериал» и «Короче pro кино» вышли на платформе CHILL
фото: Пресс-служба CHILL

Проект «Твой веб-сериал» отвечает на главные вопросы, связанные с форматом веб-проекта. В его основе — интервью с создателями успешных вебов «Френдзона», «Сама дура», «Естественный отбор», «Миллионер из Балашихи», «Маркони сегодня», «Закон и беспорядок», «Пиксельный разум», «В постели», «Зема» и, конечно, первый российский веб-сериал «Район тьмы». Режиссерами и авторами сценария выступили Маша Токмашева и Наталия Григорьева.

Задача обоих проектов – рассказать начинающим авторам, с чего начать, как выбрать свой формат и где найти деньги на первый проект. Короткометражка и веб-сериал – самые легкие с точки зрения производства форматы, которые позволяют быстро снять кинопродукт и презентовать его продюсерам, представителям онлайн-платформ и зрителям.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   10.05.2023 - 18:25
Очень круто))) Буду смотреть))) Просто цветник российского кино) И мой любимый Кирилл Алехин))) читать далее>>
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Chillвеб-сериалыкороткий метрКорочеМария ТокмашеваНаталия Григорьева
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фильмы
Zakon i BesporyadokВ постелиЕстественный отборЗёма-1,2Короче pro киноМаркони сегодняМиллионер из БалашихиПиксельный разумРайон тьмы. Хроники повседневного злаСама дураФрендзона

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Советы дебютантам: документальные проекты «Твой веб-сериал» и «Короче pro кино» вышли на платформе CHILL фотографии
Советы дебютантам: документальные проекты «Твой веб-сериал» и «Короче pro кино» вышли на платформе CHILL фотографии
Советы дебютантам: документальные проекты «Твой веб-сериал» и «Короче pro кино» вышли на платформе CHILL фотографии
Советы дебютантам: документальные проекты «Твой веб-сериал» и «Короче pro кино» вышли на платформе CHILL фотографии
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