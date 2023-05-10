Советы дебютантам: документальные проекты «Твой веб-сериал» и «Короче pro кино» вышли на платформе CHILL

Первые эпизоды двух документальных сериалов о том, как снять свой дебютный кинопроект, доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре CHILL. Видеогайд «Короче pro кино» расскажет о всех этапах создания кинопродукта, а «Твой веб-сериал» на примере успешных российских вебов раскроет принципы работы с форматом, сообщает пресс-служба CHILL.
Главный герой обучающего видеогайда – студент Тимирязевской академии Георгий Преображенский. Он хочет снять фильм, но ничего не понимает в кинопроизводстве. Чтобы осуществить мечту, Георгий, как в компьютерной игре, проходит несколько уровней. Сначала посещает пять киношкол и знакомится с мастерами курсов. Затем приступает к работе над своей короткометражкой и изучает все этапы ее создания — от сценария до постпродакшна. Ему помогают известные режиссеры, операторы и сценаристы. В третьей серии Георгий, который уже снял свой дебют, узнает, что надо сделать для того, чтобы его короткометражка попала на экраны, и отправляет ее на фестиваль «Короче».
Задача обоих проектов – рассказать начинающим авторам, с чего начать, как выбрать свой формат и где найти деньги на первый проект. Короткометражка и веб-сериал – самые легкие с точки зрения производства форматы, которые позволяют быстро снять кинопродукт и презентовать его продюсерам, представителям онлайн-платформ и зрителям.
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