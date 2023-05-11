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Гигантские роботы в метавселенной: трейлер нового аниме по франшизе «Гандам»

11 мая
2023 год

Новости кино >>
11 мая 2023
Студия Bandai Namco FilmworksГинтама», «Инуяся») выпустила новый тизер аниме «Гандам: Сконструированная метавселенная». Трансляция шоу на три эпизода, приуроченного к 10-летию линейки «Гандам: Сконструированные бойцы», начнется в октябре на официальных YouTube-каналах Gundam и Gundam.info.


Гавайский мальчик Рио Ходзё постигает искусство моделирования Ганпла (GUNdam PLAstic). Помогает ему в этом незаурядном деле местная энтузиастка мобильных доспехов Сэрия Уруцуки, а загадочная Леди в маске готовит юношу к виртуальным соревнованиям в метавселенной.

Читать «Ворона императорского гарема» — еще одно аниме от студии Bandai Namco Filmworks
Масами Обари, поставивший «Гандам: Сконструированные бойцы — Дневник битвы», заявлен режиссером проекта. За сценарий отвечает Нобору КимураФантом: реквием по Призраку», «Бандитос»), а за разработку персонажей — Хирона ОкадаТада не может влюбиться»), Йорико ГотоХоримия») и Иппэй ГёбуКабанэри железной крепости»).

Гигантские роботы в метавселенной: трейлер нового аниме по франшизе «Гандам»

Мини-сериал «Гандам: Сконструированная метавселенная» — одна из трех частей проекта Gundam Next Future — Road to 2025 — мероприятия, посвященного 45-летию легендарной меха-франшизы.
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Гигантские роботы в метавселенной: трейлер нового аниме по франшизе «Гандам» фотографии
Гигантские роботы в метавселенной: трейлер нового аниме по франшизе «Гандам» фотографии
Гигантские роботы в метавселенной: трейлер нового аниме по франшизе «Гандам» фотографии
Гигантские роботы в метавселенной: трейлер нового аниме по франшизе «Гандам» фотографии
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