Гигантские роботы в метавселенной: трейлер нового аниме по франшизе «Гандам»

Студия Bandai Namco Filmworks
(«Гинтама
», «Инуяся
») выпустила новый тизер аниме «Гандам: Сконструированная метавселенная
». Трансляция шоу на три эпизода, приуроченного к 10-летию линейки «Гандам: Сконструированные бойцы
», начнется в октябре на официальных YouTube-каналах Gundam и Gundam.info.
Гавайский мальчик Рио Ходзё постигает искусство моделирования Ганпла (GUNdam PLAstic). Помогает ему в этом незаурядном деле местная энтузиастка мобильных доспехов Сэрия Уруцуки, а загадочная Леди в маске готовит юношу к виртуальным соревнованиям в метавселенной.
Читать
«Ворона императорского гарема» — еще одно аниме от студии Bandai Namco Filmworks
Масами Обари
, поставивший «Гандам: Сконструированные бойцы — Дневник битвы
», заявлен режиссером проекта. За сценарий отвечает Нобору Кимура
(«Фантом: реквием по Призраку
», «Бандитос
»), а за разработку персонажей — Хирона Окада
(«Тада не может влюбиться
»), Йорико Гото
(«Хоримия
») и Иппэй Гёбу
(«Кабанэри железной крепости
»).
Мини-сериал «Гандам: Сконструированная метавселенная» — одна из трех частей проекта Gundam Next Future — Road to 2025 — мероприятия, посвященного 45-летию легендарной меха-франшизы
.
обсуждение >>