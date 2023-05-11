Борис Хвошнянский выходит на след бывшего диверсанта в сериале Егора Кончаловского «Большой дом»

что почитать?

Лайфстайл «Климов хотел снимать меня под гипнозом»: Алексей Кравченко о съёмках в фильме «Иди и смотри» Актёр поделился интересными воспоминаниями о съёмках культового фильма

Новости кино Режиссер Анна Зайцева сняла свое имя с титров сериала KION «Отчаянная невеста» Проект, с финальным монтажом которого она не согласна, вышел на платформе 4 мая

Рецензии на фильмы «Нюрнберг»: Шпион, выйди вООН Мелодрама Николая Лебедева на фоне главного в истории трибунала

Новости театра Не стало актера Сергея Дрейдена Ему был 81 год

Лайфстайл «Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере Актриса не снималась пять лет

Новости кино Карина Разумовская отправится на поиски пропавшей дочери в сериале Душана Глигорова «Трасса» В психологическом триллере также снимаются Анна Михалкова, Елизавета Ищенко и Семен Серзин