Борис Хвошнянский выходит на след бывшего диверсанта в сериале Егора Кончаловского «Большой дом»

В Санкт-Петербурге завершились съемки восьмисерийного художественно-документального исторического детектива «Большой дом». Режиссером и соавтором сценария проекта, в основу сюжета которого легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ, выступил Егор Михалков-Кончаловский. Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета, который занимался производство проекта совместно с кинокомпанией «Спбтвцентр».
фото: Пресс-служба Института развития интернета
По сюжету подполковнику КГБ Михаилу Широкову (Борис Хвошнянский) сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Александр Строганов по кличке Граф, бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку. При помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, он должен был осуществить изощренный план по уничтожению города. Задание – взрыв пяти символов революции, главной целью из которых был Большой дом. Юный Михаил Широков, тогда еще оперативный сотрудник НКВД и его учитель старший лейтенант Еремеев, предотвращают эту катастрофу, все заговорщики уничтожены, но Графу Строганову удается уйти. В 1965-ом подполковник Широков проверяет всех Строгановых, ныне проживающих в Ленинграде. Подозрение падает на киномеханика Строганова. И действительно, он и его жена Лора заброшены в СССР американской разведкой. Их цель — похищение крупного физика-ядерщика и вывоз его за границу. Широков и его группа идут по следу.
«Уголовные дела обычно в архивах описаны скупо. Драматичность ситуации, которая в нашем фильме присутствует, конечно, приходилось отчасти додумывать. Мы сняли картину по мотивам нескольких реальных уголовных дел, подчиняя некоторые их обстоятельства жанру фильма. «Большой дом» — это политический детектив. А это требует появления в сюжете загадок, тайн, которые являются элементами триллера или детектива. Сразу отмечу, у нас нет задачи прославлять КГБ или НКВД. Мы просто хотим честно взглянуть на их работу во время Великой Отечественной войны. Герои фильма – люди, сочетающие в себе как положительные, так и отрицательные черты. Как в обычной жизни», — пояснил Егор Михалков-Кончаловский.
Проект выйдет на одной из онлайн-платформ в сентябре 2023 года.
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