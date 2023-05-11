Киты мира заговорили голосом Сергея Бурунова

В сети состоялась премьера дублированного трейлера документального фильма «Киты: Стражи планеты
», где повествование ведется от лица подводных обитателей. В отечественной версии они заговорят голосом Сергея Бурунова
.
В центре сюжета оказывается выбросившийся на берег кит, за спасение которого берется целая группа людей. Совместными силами они пытаются не дать млекопитающему погибнуть, а заодно как можно быстрее найти способ вернуть его обратно в океан. Режиссер Жан-Альбер Льевр
использует эту сюжетную линию, сконцентрированную всего лишь на одном ките, как рамку, внутри которой находится увлекательная история о судьбе его сородичей.
В оригинальной версии голос рассказчика принадлежит оскароносному французскому актеру Жану Дюжардену
(«Артист
»). В кинотеатрах России фильм можно будет посмотреть как с озвучкой Сергея Бурунова, так и на языке оригинала с русскими субтитрами.
Герои фильма рассказывают о своем быте, общении с сородичами, бедах, которые принесло в их жизнь человечество, и также задаются риторическим вопросом: «Чем мы заслужили такую жестокость?» Жан-Альбер Льевр старался снимать так, чтобы не нарушать спокойствие китов и минимизировать влияние съемок на окружающую среду.
«Часто за целый день не удавалось отснять пригодных кадров. Но иногда чудесная встреча за несколько часов стирала несколько неудачных дней. Нужно только быть терпеливым, доверять, никогда не отчаиваться и окружать себя лучшими специалистами
», — рассказал постановщик.
Съемки картины проходили в Гренландии, Мексике, Аргентине, Полинезии, Бретани, Средиземном море, Нормандии, ЮАР, Австралии, Тонге, на Камчатке, в Антарктике, Норвегии и на Гавайях.
В российский прокат фильм «Киты: Стражи планеты» выходит 8 июня.
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