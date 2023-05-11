Два брата создают кулинарные шедевры в трейлере испанской комедии «В ожидании Дали»

В сети появился трейлер испанской комедии «В ожидании Дали
».
По сюжету два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о кулинарных шедеврах героев разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом. Что же им еще придумать, чтобы кумир обратил на них свое внимание?
Главные роли в картине исполнили Хосе Гарсия
, Иван Массаге
, Пако Тоус
и Николя Казале
. За режиссуру и сценарий отвечал Давид Пужоль
, ранее работавший над документальной лентой «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия
».
В российский прокат фильм «В ожидании Дали» выйдет 15 июня.
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