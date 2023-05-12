Фильмы и сериалы получили адреса: запустилась интерактивная «Кинокарта России»

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Лайфстайл «Климов хотел снимать меня под гипнозом»: Алексей Кравченко о съёмках в фильме «Иди и смотри» Актёр поделился интересными воспоминаниями о съёмках культового фильма

Рецензии на фильмы Фронтовики смеются: «Крепкий орешек» – эксцентрическая комедия об одном странном, но лихом подвиге Фильм Теодора Вульфовича – манифест боевого офицера о фильмах современников

Спутник телезрителя «Любит – не любит»: Ищите Ходченкову В ночь с 12 на 13 мая, 04:55, Дом Кино

Спутник телезрителя «Вратарь Галактики»: У нас в Рязани космолет с глазами В ночь с 11 на 12 мая, 00:20, Кино ТВ

Лайфстайл «Я невеста»: Валерия Ланская объявила о помолвке Артистка готовится к свадьбе через полгода после объявлении о разводе