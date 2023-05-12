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Фильмы и сериалы получили адреса: запустилась интерактивная «Кинокарта России»

12 мая
2023 год

Новости кино >>
12 мая 2023
На портале Кино-Театр.Ру запустился интерактивный проект «Кинокарта России», где будут обозначены места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки смогут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. Затем на основе этих меток будут разработаны уникальные туристические киномаршруты.

Фильмы и сериалы получили адреса: запустилась интерактивная «Кинокарта России»

«Это важный проект для Кино-Театра.Ру. Мы создаем новую среду для взаимодействия всех участников киноиндустрии и хотим показать, что кино снимается далеко не только в Москве и Петербурге, наша карта наглядно докажет, насколько сильно разные регионы России вовлечены в кинопроцесс. Кроме того, кино может стать важной составляющей туристической привлекательности регионов и мы всячески продвигаем такое туристическое направление, как кинопутешествия. Мы уже видим дальнейшие пути развития «Кинокарты» и надеемся, что этот проект будет очень востребован», – указывает главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

«Кинокарта России» представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно будет узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались известные киноленты.

Так, например, в Карелии создавалось множество разных проектов. Там, в частности, находится город Питкяранта, где снимался знаменитый сериал «Эпидемия». По пути к ней находятся водопад, в котором купалась и распевала «Катюшу» Женя Камелькова из «А зори здесь тихие», и горный парк, где снимали первый российский 3D-фильм «Темный мир». С Волжской набережной в Ярославле начинается знаменитый «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, появляется она и в заснеженном сне Скрипача из «Кин-дза-дза» Георгия Данелии, антивоенной драме Григория Чухрая «Чистое небо», мелодраме Павла Любимова «Женщины» и одном из главных отечественных фильмов 2010-х «Аритмии» Бориса Хлебникова. Чукотка стала местом рождения получившего приз Берлинале фильма «Как я провел этим летом», отмеченного на «Кинотавре» и в Венеции «Китобоя», а также номинанта на премию «Оскар» документального «Выхода».

Особенностью «Кинокарты» является возможность ее самостоятельного заполнения пользователями – после авторизации каждый сможет прикрепить собственные фотографии с небольшим рассказом об этом месте, как оно связано с кино и что за события здесь происходили, а также поделиться личными историями об участии в съемках и др. А для киностудий и онлайн-платформ «Кинокарта» даст возможность рассказать о готовящихся проектах и раскрыть детали уже снятых фильмов и сериалов. Все пользователи «Кинокарты» смогут стать соавторами разработки уникальных туристических киномаршрутов по разным направлениям. Их личные истории будут частью таких экскурсий.

«Мы видим серьезную потребность индустрии в географическом объединении на одном ресурсе. «Кинокарта» – это, по сути, некая интерактивная энциклопедия кино, где о фильмах можно будет узнавать с помощью их координат. Мы призываем всех желающих заполнять карту и делиться своими семейными историями, связанными со съемками кино. Хотим, чтобы «Кинокарта» объединила таким образом как создателей фильмов, так и их зрителей, а также вдохновила всех на кинопутешествия», – отмечает руководитель проекта Владимир Гнездилов.

«Кинокарта России» создана при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Создатели «Кинокарты России» приглашают киностудии, институты кинематографии, онлайн-платформы, региональные кастинг-агентства, рентал-компании и другие киноорганизации к сотрудничеству. Контакты для связи: kinokarta-kt@yandex.ru
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Жан Просянов
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Георгий ДанелияЭльдар РязановБорис ХлебниковГригорий Чухрай
фильмы
... А зори здесь тихиеАритмияВыходЖенщиныЖестокий романсКак я провёл этим летомКин-дза-дза!КитобойКнига моряТемный мирЧистое небоЭпидемия-2

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Фильмы и сериалы получили адреса: запустилась интерактивная «Кинокарта России» фотографии
Фильмы и сериалы получили адреса: запустилась интерактивная «Кинокарта России» фотографии
Фильмы и сериалы получили адреса: запустилась интерактивная «Кинокарта России» фотографии
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