Фильмы и сериалы получили адреса: запустилась интерактивная «Кинокарта России»

На портале Кино-Театр.Ру
запустился интерактивный проект «Кинокарта России
», где будут обозначены места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. При этом добавлять кинометки смогут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи. Затем на основе этих меток будут разработаны уникальные туристические киномаршруты.
«Это важный проект для Кино-Театра.Ру. Мы создаем новую среду для взаимодействия всех участников киноиндустрии и хотим показать, что кино снимается далеко не только в Москве и Петербурге, наша карта наглядно докажет, насколько сильно разные регионы России вовлечены в кинопроцесс. Кроме того, кино может стать важной составляющей туристической привлекательности регионов и мы всячески продвигаем такое туристическое направление, как кинопутешествия. Мы уже видим дальнейшие пути развития «Кинокарты» и надеемся, что этот проект будет очень востребован
», – указывает главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов
.
«Кинокарта России» представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно будет узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались известные киноленты.
Так, например, в Карелии создавалось множество разных проектов. Там, в частности, находится город Питкяранта, где снимался знаменитый сериал «Эпидемия
». По пути к ней находятся водопад, в котором купалась и распевала «Катюшу» Женя Камелькова из «А зори здесь тихие
», и горный парк, где снимали первый российский 3D-фильм «Темный мир
». С Волжской набережной в Ярославле начинается знаменитый «Жестокий романс
» Эльдара Рязанова
, появляется она и в заснеженном сне Скрипача из «Кин-дза-дза
» Георгия Данелии
, антивоенной драме Григория Чухрая
«Чистое небо
», мелодраме Павла Любимова «Женщины
» и одном из главных отечественных фильмов 2010-х «Аритмии
» Бориса Хлебникова
. Чукотка стала местом рождения получившего приз Берлинале фильма «Как я провел этим летом
», отмеченного на «Кинотавре» и в Венеции «Китобоя
», а также номинанта на премию «Оскар» документального «Выхода
».
Особенностью «Кинокарты» является возможность ее самостоятельного заполнения пользователями – после авторизации каждый сможет прикрепить собственные фотографии с небольшим рассказом об этом месте, как оно связано с кино и что за события здесь происходили, а также поделиться личными историями об участии в съемках и др. А для киностудий и онлайн-платформ «Кинокарта» даст возможность рассказать о готовящихся проектах и раскрыть детали уже снятых фильмов и сериалов. Все пользователи «Кинокарты» смогут стать соавторами разработки уникальных туристических киномаршрутов по разным направлениям. Их личные истории будут частью таких экскурсий.
«Мы видим серьезную потребность индустрии в географическом объединении на одном ресурсе. «Кинокарта» – это, по сути, некая интерактивная энциклопедия кино, где о фильмах можно будет узнавать с помощью их координат. Мы призываем всех желающих заполнять карту и делиться своими семейными историями, связанными со съемками кино. Хотим, чтобы «Кинокарта» объединила таким образом как создателей фильмов, так и их зрителей, а также вдохновила всех на кинопутешествия
», – отмечает руководитель проекта Владимир Гнездилов.
«Кинокарта России» создана при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Создатели «Кинокарты России» приглашают киностудии, институты кинематографии, онлайн-платформы, региональные кастинг-агентства, рентал-компании и другие киноорганизации к сотрудничеству. Контакты для связи: kinokarta-kt@yandex.ru
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