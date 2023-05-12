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Тони Коллетт встречается с гангстером-конкурентом в эксклюзивном отрывке фильма «Мама мафия»

12 мая
2023 год

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12 мая 2023

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из криминальной комедии «Мама мафия» с Тони Коллетт в главной роли. Здесь ее героиня встречается с главой конкурирующего за территории клана Романо.



По сюжету простая американка Кристин попадает в водоворот опасностей и страстей, когда выясняется, что итальянский дедушка оставил ей в наследство свою мафиозную империю. Под руководством советницы старого босса, Бьянки в исполнении Моники Беллуччи, неунывающей Кристин предстоит открыть в себе внутреннюю крестную мать и встать у руля семейного бизнеса, бросив вызов всем ожиданиям, включая свои собственные.

Тони Коллетт встречается с гангстером-конкурентом в эксклюзивном отрывке фильма «Мама мафия»

«Я была в восторге от сценария. Читая его, я и смеялась от души, и переживала, и сочувствовала. В нем есть феминистские нотки, но при этом они не безапелляционно заявляют о себе, а преподнесены в необычной, весьма любопытной манере», – говорит Тони Коллетт.

В российский прокат фильм «Мама мафия» вышел 11 мая.
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Тони Коллетт встречается с гангстером-конкурентом в эксклюзивном отрывке фильма «Мама мафия» фотографии
Тони Коллетт встречается с гангстером-конкурентом в эксклюзивном отрывке фильма «Мама мафия» фотографии
Тони Коллетт встречается с гангстером-конкурентом в эксклюзивном отрывке фильма «Мама мафия» фотографии
Тони Коллетт встречается с гангстером-конкурентом в эксклюзивном отрывке фильма «Мама мафия» фотографии
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