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Завершились съемки игрового дебюта Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу»

12 мая
2023 год

Новости кино >>
12 мая 2023

Завершились съемки игрового полнометражного дебюта Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, которая занималась производством проекта совместно с компанией «Глобус Фильм».

Завершились съемки игрового дебюта Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу»
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

По сюжету у тридцатилетней москвички Айко умер папа, с которым она не общалась много лет - он был настоящий монстр, и ей его не жалко. Но она зачем-то едет в Казахстан на похороны, где впервые видит новую папину семью: сводная сестра – невыносима, братишка – не от мира сего, мачеха – ровесница самой Айко. А самое странное: для них папа – совсем не монстр.

Зака Абдрахманова, выпускница школы Разбежкиной-Угарова, известна в киносообществе как режиссер документальных фильмов («Жаным» и «Юбилейный год»). Вместе с Наталией Мещаниновой она работала над сериалом «Пингвины моей мамы», выступив автором идеи, соавтором сценария и музыкальным редактором. В качестве скрипта была задействована на площадках двух игровых фильмов Бориса Хлебникова — «Солнечная линия» и «Снегирь».

«Мне очень хотелось сделать активный дебют, где герои бы не рефлексировали на берегу моря 2 часа, а что-то предпринимали, чтобы справиться со своим раздраем. Пусть даже у них это глупо получается. Фильм еще в работе, но я надеюсь, что он будет зрительским и понятным, а не идти под пометкой «кино не для всех». Кино должно быть для всех, просто у всех оно может тревожить разное», — уверена Абдрахманова.

Завершились съемки игрового дебюта Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу»
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

В фильме сыграли Самал Еслямова, Кузьма Котрелев, Лаура Турсунканова, Амина Оразбай, Елена Руфанова, Шарифбек Закир, Данагуль Темирсултанова, Азат Сейтметов, Венера Нигматулина и другие. Продюсерами выступили Наталия Смирнова, Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. За визуальную часть отвечал оператор Михаил Хурсевич.

«Кинокомпания СТВ любит дебютантов и всегда поддерживает их, и, если посмотреть, 30 процентов фильм компании – дебюты. Во всем мире существует безусловный тренд – режиссеры документального кино переходят в игровое, и зачастую именно они становятся авторами самых ярких и честных проектов. Зака – не исключение. Фильм задуман как довольно зрительский. Арт-мейнстрим, тонкое и изысканное, при этом демократичное кино», — отметил Сергей Сельянов.
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Завершились съемки игрового дебюта Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу» фотографии
Завершились съемки игрового дебюта Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу» фотографии
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