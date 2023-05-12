Завершились съемки игрового дебюта Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу»

Завершились съемки игрового полнометражного дебюта Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, которая занималась производством проекта совместно с компанией «Глобус Фильм».
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ
По сюжету у тридцатилетней москвички Айко умер папа, с которым она не общалась много лет - он был настоящий монстр, и ей его не жалко. Но она зачем-то едет в Казахстан на похороны, где впервые видит новую папину семью: сводная сестра – невыносима, братишка – не от мира сего, мачеха – ровесница самой Айко. А самое странное: для них папа – совсем не монстр.
«Мне очень хотелось сделать активный дебют, где герои бы не рефлексировали на берегу моря 2 часа, а что-то предпринимали, чтобы справиться со своим раздраем. Пусть даже у них это глупо получается. Фильм еще в работе, но я надеюсь, что он будет зрительским и понятным, а не идти под пометкой «кино не для всех». Кино должно быть для всех, просто у всех оно может тревожить разное», — уверена Абдрахманова.
«Кинокомпания СТВ любит дебютантов и всегда поддерживает их, и, если посмотреть, 30 процентов фильм компании – дебюты. Во всем мире существует безусловный тренд – режиссеры документального кино переходят в игровое, и зачастую именно они становятся авторами самых ярких и честных проектов. Зака – не исключение. Фильм задуман как довольно зрительский. Арт-мейнстрим, тонкое и изысканное, при этом демократичное кино», — отметил Сергей Сельянов.
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