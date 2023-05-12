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Певец Давид Манукян стал потусторонним вестником в сериале Андреасянов

12 мая
2023 год

Новости кино >>
12 мая 2023
Премьера второго сезона проекта «Здравствуйте, вам пора!» скоро состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER. В качестве актера в сериале дебютировал певец и блогер Давид Манукян, сообщает пресс-служба PREMIER.

Певец Давид Манукян стал потусторонним вестником в сериале Андреасянов
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Сериал рассказывает о потусторонних вестниках Паше (Михаил Тарабукин) и Насте (Лиза Моряк), которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет. Тайно от руководства Паша с Настей живут обычной человеческой жизнью и даже мечтают снова стать смертными, чтобы завести детей. Конкурент Паши — Петр (Давид Манукян) — очень недоволен успехами ребят и пытается помешать реализовать им свои планы. Да и люди, которых надо вернуть в жизнь или привести на землю впервые, не очень-то готовы слушать советы вестников.

«Я с детства мечтал сняться в кино. Обожаю все фильмы и сериалы Сарика, поэтому с большим удовольствием работаю с ним на одной площадке. Готовиться я начал задолго до начала съемок: занимался актерским мастерством, речью, учил текст, вживался в роль. Мой герой — амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этими ощущением я прихожу на съемочную площадку», — рассказал Манукян.

В проекте также сыграли Денис Прытков, Алена Хмельницкая и Александр Яцко. Режиссером выступил Леонид Марголин, а в числе продюсеров — Сарик и Гевонд Андреасяны, Софья Митрофанова, Макар Кожухов.
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Певец Давид Манукян стал потусторонним вестником в сериале Андреасянов фотографии
Певец Давид Манукян стал потусторонним вестником в сериале Андреасянов фотографии
Певец Давид Манукян стал потусторонним вестником в сериале Андреасянов фотографии
Певец Давид Манукян стал потусторонним вестником в сериале Андреасянов фотографии
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