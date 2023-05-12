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Наемный убийца устраивается на работу в колл-центр в трейлере черной комедии «Не буди во мне киллера»

12 мая
2023 год

Новости кино >>
12 мая 2023
В сети появился трейлер французской комедии «Не буди во мне киллера», которая выйдет в российский прокат 15 июня.



По сюжету беспощадный киллер во время одного из заданий внезапно теряет сознание, и теперь его мутит от одного вида крови. Рабочий график, расписанный на год вперед, летит ко всем чертям. Босс и жена в ярости, ведь мужчина должен зарабатывать. На помощь внезапно приходят соседи. Им в колл-центр как раз требуются добрые и отзывчивые люди, способные «уломать» любого клиента.

Главные роли в картине исполнили Ванесса Паради, Франсуа Дамиенс, Уилльям Лебхил и Брюно Подалидес. Режиссерское кресло заняла Сесилия Руа.
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Не буди во мне киллера

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Наемный убийца устраивается на работу в колл-центр в трейлере черной комедии «Не буди во мне киллера» фотографии
Наемный убийца устраивается на работу в колл-центр в трейлере черной комедии «Не буди во мне киллера» фотографии
Наемный убийца устраивается на работу в колл-центр в трейлере черной комедии «Не буди во мне киллера» фотографии
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