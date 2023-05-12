Варвара Володина устраивает подростковый бунт в трейлере фильма «Голова-жестянка»

В сети появился трейлер фильма «Голова-жестянка
», где главные роли исполнили Варвара Володина
, Олег Чугунов
и Сергей Гилев
.
В центре сюжета — 16-летняя Женя (Володина), которую все зовут Жесть. Она сполна оправдывает свое прозвище: жестит и разрушает отношения со всеми вокруг. Такой девочка стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь она хромает и видит мир далеко не в розовом цвете. В своей травме Женя винит лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько (Чугунов) и направляет на него весь свой гнев и искрометный цинизм. Но достается не только ему, но и родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Святославом (Гилев), который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное – вновь обретает друга.
«Изначально меня пробовали на другую роль, но в процессе решили посмотреть, как бы я сделала Женю. И в итоге на эту роль и утвердили. Я была рада – это мой первый большой проект! Прочитав сценарий, я нашла много общего с Женей, она – это я лет в пятнадцать. Для меня Жесть – это протест. На самом деле она очень добрая, честная, смелая, с чувством юмора. Но в своем непростом возрасте она переживает трагедию и физическую, и душевную. Не каждый взрослый такое вынесет. А она не плачет и не плачется, она спряталась внутри жесткой оболочки, на вид очень яркой и своеобразной. Ее жесткость – это защита от жалости, от сочувствия, и, главное, от предательства ее первой любви. Вызывающее поведение – как крик, желание заглушить свою боль
», — рассказала Варвара Володина.
За режиссуру отвечал Иван Капитонов
, также выступивший соавтором сценария совместно с Серафимой Орловой
. Она написала одноименную повесть, которая легла в основу сюжета фильма.
«Конечно, эта история про любовь и про прощение. И про взросление, про определенный этап жизни подростков. Но тут есть еще одна мысль, которая мне очень интересна. В переходном возрасте подростки иногда подвержены разного рода заблуждениям. И в этой истории очень наглядно показан путь из этих заблуждений к чему-то настоящему, правдивому и светлому. Можно сказать – это кино о формировании личности, о том, как человек находит себя и побеждает свои предрассудки
», — отметил продюсер картины Святослав Подгаевский
.
Съемки проходили в Сочи. По словам авторов проекта, в кадре им нужен был не тот несколько эклектичный Сочи, который мы все знаем, а волшебный, ирреальный, нежный южный город, который бы вызывал ощущение чего-то очень родного и близкого. Снимали в пятиэтажках в окружении пальм, гаражных кварталах, похожих на бразильские фавелы, в подземных переходах, где сохранились странноватые мозаичные панно с морскими коньками и медузами. Также среди локаций — скейт-парке, цирк с изображенными на стенах космонавтами, пантерами и тиграми.
Фильм «Голова-жестянка» выходит в российский прокат 8 июня.
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