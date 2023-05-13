Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю

Хоррор-мангака Дзюндзи Ито в недавнем интервью сайту 4gamer поведал о своем потаенном страхе: мастер ужаса боится, что всех авторов заменит искусственный интеллект. Манга «Котаро, который живет сам по себе» закончится через две главы, на 13-м выпуске — уже 9 июня. «Синий гигант» Синъити Исидзуки получит новую «Нью-Йоркскую арку» в ближайшем выпуске Shogakukan Big Comic (как раз по окончании серии «Исследователь»). Тем временем, «Ребенок идола» Аки Акасаки и Мэнго Ёкояри наращивает обороты: спустя месяц после выпуска аниме от Doga Kobo («Сон в замке демона», «Мой сэмпай раздражает!») манга реализовала 7 миллионов копий — это на 2,5 миллиона больше, чем до выхода адаптации в эфир. Манга «Магия и мускулы» вслед за аниме-сериалом от A-1 Pictures («Госпожа Кагуя: В любви как на войне», «Город, в котором меня нет») получит сценическое воплощение: премьера состоится в выставочном центре Tokyo International Forum в начале июля. А уже на этой неделе в Стране восходящего Солнца стартовали показы спектакля «За пределами Евангелиона»: посмотреть представление целиком могут лишь заморские театралы, а вот оценить репетиции может любой желающий на ютуб-канале.
В новом сезоне Баки Ханма вновь попытается превзойти в боевых навыках отца Юдзиро. Однако прежде, чем сразиться с «самым сильным существом на планете», юноше предстоит сойтись в сокрушительной схватке с пещерным человеком Пиклом — мезозойским дикарем из соляной шахты, с которым не смогли справиться ни полицейские, ни вооруженные силы.
Битвы без чести и жалости контролирует расположившийся в режиссерском кресле Тосики Хирано («Волшебник Кайто», «Сердце ангела»), а сценарий адаптирует Тацухико Урахата («Монстр», «Белый ящик»). И все это — под музыку Кэндзи Фудзисавы («Вельзепуз», «Намбака»). К уже знакомым сэйю присоединится Такэси Кусао (Ханамити Сакураги из «Слэм-данка», Банкоцу из «Инуяси»): он озвучит первобытного Пикла. Опенинг The Beast исполнит Wagakki Band («Две звезды оммёдзи»), а эндинг WILDER — дуэт UPSTART.
К защитникам мистического архипелага Аягасима присоединятся сотрудники службы безопасности Аяка: храбрая и немногословная Ибара Итидзё — ее голосом станет Канна Ханадзава (Мицури Канродзи из «Истребителя демонов») — и галантный весельчак Таихэй Макида, которого озвучит Дзюн Фукуяма (Юмитика Аясэгава из «Блича»).
Это история кондитера, переродившегося в фэнтезийном мире в теле девятилетнего мальчика Пейстри Милл Мортелна, единственного наследника бедной аристократической семьи. Пока талантливый пекарь мечтает о сладкой жизни, отец пытается научить его магическим премудростям и боевым искусствам.
Бронзовую статуэтку и один миллион иен получили:
«Ребёнок этого ребёнка» Мамору Аои — в номинации лучшее сёдзё;
«Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре» Катарины и Рёсукэ Фудзи — в номинации лучший сёнэн;
«Долой безделье!» Мисаки Такамацу — в номинации лучшая манга в общей категории;
Премия основана и поддерживается крупнейшим японским издательством «Коданся». Первое вручение наград состоялось в 1977 году.
Расхожее выражение «умереть от усталости» стало для офисной работницы Рэй Охаси суровой правдой, однако, погибнув в цвете лет от переутомления, девушка переродилась в игровом пространстве любимого симулятора свиданий «Революция». Оказавшись в сказочном мире, Охаси решила завоевать сердце главной антагонистки игры Клэр Франсуа, на которую положила глаз еще в прошлой жизни.
Сюжет оригинала разворачивается в мире, где цукумогами (вещь, обретшая душу) — обычное явление. Надзирает за духами и отправляет их обратно в потусторонний мир клан Саэномэ. Юный экзорцист Хёма Кунато из-за пережитой в детстве трагедии ненавидит всех цукумогами и расправляется с ними с особой жестокостью. Но не все так однозначно: из-за варварских действий мальчика погибают и невинные сущности. Месть, как известно, до добра не доводит, поэтому дедушка отправляет Хёму пожить в семье Ботан Нагацуки, которая делит кров с шестью дружелюбными духами.
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