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Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю

13 мая
2023 год

Новости кино >>
13 мая 2023
Хоррор-мангака Дзюндзи Ито в недавнем интервью сайту 4gamer поведал о своем потаенном страхе: мастер ужаса боится, что всех авторов заменит искусственный интеллект. Манга «Котаро, который живет сам по себе» закончится через две главы, на 13-м выпуске — уже 9 июня. «Синий гигант» Синъити Исидзуки получит новую «Нью-Йоркскую арку» в ближайшем выпуске Shogakukan Big Comic (как раз по окончании серии «Исследователь»). Тем временем, «Ребенок идола» Аки Акасаки и Мэнго Ёкояри наращивает обороты: спустя месяц после выпуска аниме от Doga KoboСон в замке демона», «Мой сэмпай раздражает!») манга реализовала 7 миллионов копий — это на 2,5 миллиона больше, чем до выхода адаптации в эфир. Манга «Магия и мускулы» вслед за аниме-сериалом от A-1 PicturesГоспожа Кагуя: В любви как на войне», «Город, в котором меня нет») получит сценическое воплощение: премьера состоится в выставочном центре Tokyo International Forum в начале июля. А уже на этой неделе в Стране восходящего Солнца стартовали показы спектакля «За пределами Евангелиона»: посмотреть представление целиком могут лишь заморские театралы, а вот оценить репетиции может любой желающий на ютуб-канале.


«Сад воспоминаний», свежую короткометражка Наоко ЯмадыФорма голоса», «Повесть о доме Тайра»), покажут на грядущем Международном фестивале анимационных фильмов во французском Анси. «Первый слэм-данк» накидал в прокате трехочковых на $102 миллиона, что перемещает полнометражный спокон от Toei AnimationВан-Пис», «Драконий жемчуг») на 10-е место среди самый кассовых аниме Японии. У «Детектива Конана» тоже есть финансовые подвиги: «Железная подводная лодка» стала первой полнометражкой франшизы, преодолевшим порог в ¥10 миллиардов (примерно $73,6 миллиона).

Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом «Гандаме» или продолжении «Этого глупого свина» ), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Маньяк Дзюндзи Ито» — экранизация мрачных фантазий самого известного хоррор-мангаки
Продолжение аниме «Баки Ханма» от студии TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Мегалобокс») выйдет уже этим летом. Сезон разделят на две части: первую арку «Сага о войне с Пиклом» покажут 26 июля, а «Сагу отца против сына» — 24 августа.


В новом сезоне Баки Ханма вновь попытается превзойти в боевых навыках отца Юдзиро. Однако прежде, чем сразиться с «самым сильным существом на планете», юноше предстоит сойтись в сокрушительной схватке с пещерным человеком Пиклом — мезозойским дикарем из соляной шахты, с которым не смогли справиться ни полицейские, ни вооруженные силы.

Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю

Битвы без чести и жалости контролирует расположившийся в режиссерском кресле Тосики ХираноВолшебник Кайто», «Сердце ангела»), а сценарий адаптирует Тацухико УрахатаМонстр», «Белый ящик»). И все это — под музыку Кэндзи ФудзисавыВельзепуз», «Намбака»). К уже знакомым сэйю присоединится Такэси Кусао (Ханамити Сакураги из «Слэм-данка», Банкоцу из «Инуяси»): он озвучит первобытного Пикла. Опенинг The Beast исполнит Wagakki BandДве звезды оммёдзи»), а эндинг WILDER — дуэт UPSTART.

Читать «Баки Ханма» — вспоминаем историю самого сильного школьника в мире
Создатели фэнтезийного аниме «Аяка» показали еще один персонажный трейлер и рассказали о новых сэйю, влившихся в проект. Оригинальную историю GoRA (творческое объединение мангак) снимает Нобуёси НагаямаЛюбовные неудачи», «Боруто: Новое поколение Наруто») на студии Blanc.Двуличный братик»).


К защитникам мистического архипелага Аягасима присоединятся сотрудники службы безопасности Аяка: храбрая и немногословная Ибара Итидзё — ее голосом станет Канна Ханадзава (Мицури Канродзи из «Истребителя демонов») — и галантный весельчак Таихэй Макида, которого озвучит Дзюн Фукуяма (Юмитика Аясэгава из «Блича»).

Читать «Жилой комплекс С» — хоррор о мистическом городке на затерянном острове
К радости всех сладкоежек студия SynergySPСведенные кукушкой», «Слишком милый кризис») подготовила кулинарный исекай «Сладкое перевоплощение». Место для вкусняшек оставляем на июль 2023-го.


Это история кондитера, переродившегося в фэнтезийном мире в теле девятилетнего мальчика Пейстри Милл Мортелна, единственного наследника бедной аристократической семьи. Пока талантливый пекарь мечтает о сладкой жизни, отец пытается научить его магическим премудростям и боевым искусствам.

Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю

У плиты руля — Наоюки КудзуяПаразит: учение о жизни», «Соник Икс»), за скрипт отвечает Мицутака ХиротаОхотник х Охотник», «Нулевой Эдем»), персонажей придумывает Томоко МиякаваПри Пара», «Один на вылет»), а музыкальный аппетит услаждает Хироси НакамураКласс убийц»).

Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю

Любителя булочек Пейстри Милл Мортелна озвучит Аюму Мурасэ (Аки Хаякава из «Человека-бензопилы», Кагэ из «Рейтинга короля»), а вместе с ним над сериалом работают:

Кассрол Милл Мортелн — Хироси Цутида (Дайкити Кавати из «Брошеного кролика»)
Джозефина Милл Мортелн — Руми Окубо (Мем-тё из «Ребенка идола»)
Шитс Битвин — Ю Вакабаяси (Аоки из «Адского рая»)
Петра Милл Хубарек — Кая Окуно (Командирша волшебниц из «Ресторана из другого мира»)
Скуал Милл Кадречек — Ватару Като (Сиро Кокуфу из «ID: Вторжение»).
Луминито Айдилихпа — Маая Утида (Сэйка Идзити из «Одинокого рокера!»).

Читать Основательно подкрепиться можно с «Кулинарными скитаниями в параллельном мире»
10 мая японское издательство «Коданся» (Kodansha) объявило лауреатов 47-й ежегодной премии Manga Awards.

Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю

Бронзовую статуэтку и один миллион иен получили:
«Ребёнок этого ребёнка» Мамору Аои — в номинации лучшее сёдзё;
«Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре» Катарины и Рёсукэ Фудзи — в номинации лучший сёнэн;
«Долой безделье!» Мисаки Такамацу — в номинации лучшая манга в общей категории;

Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю

Премия основана и поддерживается крупнейшим японским издательством «Коданся». Первое вручение наград состоялось в 1977 году.

Читать «Синяя тюрьма: Блю Лок» — номинант 46-й ежегодной премии Manga Awards
Студия Platinum VisionЛиния дьявола», «Слуга-вампир») похвастались первым трейлером аниме-сериала «Я предпочитаю злодейку», основанного на серии ранобэ Инори. Комедийное фэнтези выйдет в эфир в октябре этого года.


Расхожее выражение «умереть от усталости» стало для офисной работницы Рэй Охаси суровой правдой, однако, погибнув в цвете лет от переутомления, девушка переродилась в игровом пространстве любимого симулятора свиданий «Революция». Оказавшись в сказочном мире, Охаси решила завоевать сердце главной антагонистки игры Клэр Франсуа, на которую положила глаз еще в прошлой жизни.

Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю

Над проектом работают: режиссер Хидэаки ОбаНеобычное такси», «Хеллсинг»), сценарист Аюму ХисаоУбивающая любовь»), чардиз Ёко СатоСтальной алхимик», «Гинтама») и композиторы Нориюки АсакураБродяга Кэнсин») и Usagi to Uma. Жизнь в голос Рэй вдохнет Ю Сэридзава (Лоропечика из «Черного клевера», Канамэ Арисугава из «Унеси меня на луну», а коварную злодейку Клэр Франсуа воплотит Карин Нанами (Юрико Нисинотоин из «Безумного азарта», мать Сёко из фильма «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки»).

Читать «Перерождение дяди» — история попаданца, которому удалось вернуться
Первый сезон «Истории о Мононокэ» едва успел закончиться, а студия Bandai Namco PicturesВорона в гареме», «Гинтама») уже анонсировала продолжение сериала. Аниме-адаптация манги Онигунсо выйдет в июле этого года.


Сюжет оригинала разворачивается в мире, где цукумогами (вещь, обретшая душу) — обычное явление. Надзирает за духами и отправляет их обратно в потусторонний мир клан Саэномэ. Юный экзорцист Хёма Кунато из-за пережитой в детстве трагедии ненавидит всех цукумогами и расправляется с ними с особой жестокостью. Но не все так однозначно: из-за варварских действий мальчика погибают и невинные сущности. Месть, как известно, до добра не доводит, поэтому дедушка отправляет Хёму пожить в семье Ботан Нагацуки, которая делит кров с шестью дружелюбными духами.

Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю

Рюити КимураДом пяти листьев», «Идолмастер»), творческая группа и сэйю первого сезона продолжают трудиться над сериалом. Опенинг Dare ga Tame (For Whom) исполнит Megatera Zero, а финальный трек Private Room споет Адзуса Тадокоро (Хлоя Обер из аниме «О моем перерождении в слизь»).

Читать Про ёкаев и других мифических существу в творчестве Миядзаки
Бонус. Лапша быстрого приготовления Nissin, ранее замеченная в коллаборации с аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», теперь поработала с «Блю Локом»: якисобу линейки UFO рекламирует безжалостный тренер Дзинпати Эго.

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ID: ВторжениеАдский райАякаБаки ХанмаБезумный азартБелая коробкаБличБоруто: Новое поколение НарутоБродяга КэнсинБрошенный кроликВан-ПисВельзепузВолшебник КайтоВорона в гаремеГинтамаГород, в котором меня нетГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДве звезды оммёдзиДвуличный братикДетектив КонанДетектив Конан: Железная подводная лодкаДоктор СтоунДолой безделье!Дом Пяти листьевДраконий жемчугИдолмастерИнуясяИстория о мононокэИстория ХэикэКиберпанк: Бегущие по краюКласс убийцКлинок, рассекающий демоновКоронный бросокКотаро живёт одинКрасавица: Унеси меня на ЛунуЛиния ДьяволаЛюбовные неудачиМагия и мускулыМегалобоксМобильный воин ГандамМой сэмпай раздражает!МонстрНамбакаНеобычное таксиНулевой ЭдемО моём перерождении в слизьОдин на вылетОдинокий рокер!Охотник х ОхотникПаразит: Учение о жизниПервый слэм-данкПри ПараРебёнок идолаРейтинг короляРесторан из другого мираСведённые кукушкойСердце ангелаСиний гигантСиняя тюрьма: Блю ЛокСладкие сны в замке Князя тьмыСлишком милый кризисСлуга ВампирСоник ИксСтальной алхимикУбивающая любовьФорма голосаХеллсингЧеловек-бензопилаЧёрный клеверЭтому глупому свину и не снилась девочка-зайкаЭтот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке

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Дело мастера боится, а мастер боится ИИ: главные новости аниме за неделю фотографии
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