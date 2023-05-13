Сара Снук наблюдает за странным поведением дочери в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава»

В сети появился дублированный трейлер мистического хоррора «Реинкарнация. Новая глава
» от режиссера «Рассказа служанки
» Даины Рейд
.
По сюжету Сара со своей семилетней дочкой приезжает в родительский дом. Впервые увидев девочку, бабушка принимает внучку за свою пропавшую дочь Элис, которой на момент исчезновения тоже было семь. После этого дочь Сары начинает вести себя странно: демонстрирует привычки и поведение пропавшей Элис. Матери сначала кажется, что дочь играет по подсказкам взрослых, но чем дальше продолжается «игра», тем явственнее проявляется потустороннее в доме. Чтобы спасти себя и дочь, Саре нужно разгадать тайну исчезновения своей сестры.
Впервые картина была показана на кинофестивале Sundance в рамках программы Midnight Selections 2023. Главную роль исполнила звезда сериала «Наследники
» Сара Снук
. В кадре компанию ей составили Лилли ЛаТорре
, Грета Скакки
, Дэймон Херримэн
, Джулия Дэвис
, Тревор Джемисон
, Джорджина Наиду
и Женевьева Моррис
.
Фильм «Реинкарнация. Новая глава» выйдет в российский прокат 27 июля.
обсуждение >>