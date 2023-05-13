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Сара Снук наблюдает за странным поведением дочери в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава»

13 мая
2023 год

Новости кино >>
13 мая 2023
В сети появился дублированный трейлер мистического хоррора «Реинкарнация. Новая глава» от режиссера «Рассказа служанки» Даины Рейд.



По сюжету Сара со своей семилетней дочкой приезжает в родительский дом. Впервые увидев девочку, бабушка принимает внучку за свою пропавшую дочь Элис, которой на момент исчезновения тоже было семь. После этого дочь Сары начинает вести себя странно: демонстрирует привычки и поведение пропавшей Элис. Матери сначала кажется, что дочь играет по подсказкам взрослых, но чем дальше продолжается «игра», тем явственнее проявляется потустороннее в доме. Чтобы спасти себя и дочь, Саре нужно разгадать тайну исчезновения своей сестры.

Впервые картина была показана на кинофестивале Sundance в рамках программы Midnight Selections 2023. Главную роль исполнила звезда сериала «Наследники» Сара Снук. В кадре компанию ей составили Лилли ЛаТорре, Грета Скакки, Дэймон Херримэн, Джулия Дэвис, Тревор Джемисон, Джорджина Наиду и Женевьева Моррис.

Фильм «Реинкарнация. Новая глава» выйдет в российский прокат 27 июля.
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Реинкарнация. Новая глава

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Сара Снук наблюдает за странным поведением дочери в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава» фотографии
Сара Снук наблюдает за странным поведением дочери в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава» фотографии
Сара Снук наблюдает за странным поведением дочери в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава» фотографии
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