Открыт прием заявок на участие в 31-м кинофестивале «Окно в Европу»



фото: Пресс-служба кинофестиваля «Окно в Европу»

Открылся прием заявок на участие в 31-м фестивале российского кино «Окно в Европу», который пройдет с 4 по 11 августа в Выборге, сообщает пресс-служба смотра.К участию приглашаются авторы игрового, неигрового и анимационного кино. Будут рассматриваться работы, снятые в период между фестивалями — с 2022 по 2023 год, а также не принимавшие участия в других российских киносмотрах и не показанные онлайн и на телевидении. Отборочный тур фильмов для конкурсных и внеконкурсных программ продлится до 20 июня.Неизменный девиз фестиваля «Российское кино – прогноз на завтра» предполагает поиск новых тенденций, веяний и смыслов в отечественном киноискусстве.