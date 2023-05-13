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Открыт прием заявок на участие в 31-м кинофестивале «Окно в Европу»

13 мая
2023 год

Новости кино >>
13 мая 2023
Открылся прием заявок на участие в 31-м фестивале российского кино «Окно в Европу», который пройдет с 4 по 11 августа в Выборге, сообщает пресс-служба смотра.

Открыт прием заявок на участие в 31-м кинофестивале «Окно в Европу»
фото: Пресс-служба кинофестиваля «Окно в Европу»

К участию приглашаются авторы игрового, неигрового и анимационного кино. Будут рассматриваться работы, снятые в период между фестивалями — с 2022 по 2023 год, а также не принимавшие участия в других российских киносмотрах и не показанные онлайн и на телевидении. Отборочный тур фильмов для конкурсных и внеконкурсных программ продлится до 20 июня.

Неизменный девиз фестиваля «Российское кино – прогноз на завтра» предполагает поиск новых тенденций, веяний и смыслов в отечественном киноискусстве.
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