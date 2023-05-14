Пётр Баранчеев, Алексей Шевченков и Василий Бриченко сварят «Борщи»

На НТВ 15 мая в 20:00 состоится премьера 20-серийного комедийного детектива Алексея Карелина «Борщи». Согласно пресс-службе телеканала, зрителям поведают о майоре Борщеве, капитане Митрохине и старшем лейтенанте Лескове, которые днем ловят преступников, а вечером – выпивают на троих: их жизнь резко меняется, когда новый начальник – полковник Савин, сторонник ЗОЖа, – вводит для них персональный сухой закон. Главные роли в сериале исполнили Пётр Баранчеев, Алексей Шевченков, Василий Бриченко и Михаил Хмуров.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету в отделе городского УГРО служат два закадычных друга: майор Борщев (Баранчеев) и капитан Митрохин (Шевченков). Они не просто напарники более десяти лет, они как братья – никаких тайн и секретов друг от друга. Если бы не водка, их можно было бы назвать лучшими операми города. Но друзья после работы выпивают, поэтому их не ставят в пример, не продвигают по службе. Некоторое время назад к компании примкнул старлей Лесков (Бриченко), и с тех пор они выпивают на троих. А в УГРО их называют «Борщами».
По словам Петра Баранчеева, «Олег Борщев – авантюрист в хорошем смысле этого слова, он очень серьезный при своем разгильдяйстве. Безусловно, "Борщи" очень дополняют друг друга в работе – у каждого из них своя функция. Они потешные, смешные, трогательные и серьезные в этом трио. Они будто трио "Меридиан" или три мушкетера. Если говорить о впечатлениях от этого проекта, то, во-первых, я уже очень давно знаком с режиссером Алексеем Карелиным. Это наше не первое сотрудничество. Первое было очень удачным согласно отзывам и рейтингам. Надеюсь, что проект "Борщи" будет таким же. Во-вторых, "Борщи" подарили мне прекрасных друзей: Васю Бриченко и Лёшу Шевченкова, с которыми мы и работали в этом проекте. Каждый день было море впечатлений: несмотря на то, что было достаточно тяжело, мы находились в положительном расположении духа в окружении позитивных людей. Я вспоминаю съемочный процесс с чувством благодарности и с улыбкой на лице».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Борщи – слаженная команда, раскрывшая не один десяток сложных преступлений. Пьянство никак не сказывается на работе. До тех пор, пока городское УГРО не возглавил полковник Савин (Хмуров), прибывший из Москвы. Ждали пенсионера, которого сослали в провинцию, потому что не смог ухватить ничего стоящего в столице, а Савин оказался не только проницательным сыщиком, он человек с активной жизненной позицией и сторонник ЗОЖ, сам никогда не пил и спиртное на дух не переносит. С появлением Савина у Борщей возникают серьезные проблемы, а самая главная из них – новый начальник вводит для них персонально сухой закон.
«Андрей Лесков – начинающий оперативник, попавший на работу в отдел "Борщей". Как и почему – история умалчивает. Нехотя, без особого энтузиазма оказывается втянут в алкогольные игры старших товарищей, за что "за компанию" оказывается отруган, помимо, своих многочисленных косяков, по молодости и незнанию. Если капитану и майору на двоих 95 лет и их конек в опыте и рассудительности, то мой персонаж добавляет нотку "слабоумия и отваги", что добавляет непредсказуемости финала происходящему, — поведал о своем персонаже Василий Бриченко. — В команде нас трое: я, старший лейтенант Лесков, капитан Митрохин и майор Борщев, по чьей фамилии нашу троицу и окрестили в отделе – "Борщи". Проект по жанру ближе к комедии, поэтому больших эмоциональных переживаний на съемках испытывать не приходилось, только постоянные попытки удерживать себя от "расколов", ибо Петя и Лёша – партнеры от бога с потрясающим чувством юмора, что естественно переливалось и на площадку. Это было колоссальное удовольствие: пять месяцев экспедиции, практически постоянного проживания в другом городе, знакомства с интересными людьми, потрясающая в своей человечности и профессионализме группа, отличные партнеры – вспоминаю этот период с теплом и любовью».
Компанию исполнителям главных ролей составили Ольга Павловец, Марина Дрень, Юлия Кинеберг, Татьяна Полищук и другие актеры. Съемки проходили в Ростове-на-Дону. Основной локацией стала территория старого аэропорта, а именно административное здание грузового терминала, где были построены декорации дежурной части, отделение полиции и кабинеты главных героев – Борщева, Митрохина и Лескова. Съемочной площадкой сериала также стали ликеро-водочный завод и старый элеватор на улице 29-я Линия.
«Родион Савин – бывший военный, которого перевели из Москвы в городское УГРО провинциального городка. Он достаточно правильный, консервативных взглядов человек. Когда он приезжает на новое рабочее место и видит, что в отделе происходят постоянные пьянки, то испытывает шок, злость, совершенное непринятие, как должно быть в органах, поэтому их знакомство начинается с конфликтной ситуации. Здесь интересно, как он меняется, и как меняются люди вокруг него и их взаимоотношения в связи с происходящими событиями в сериале. В одной из первых сцен моему персонажу надо было выбежать под идущую на достаточно большой скорости машину. Мы тренировались с каскадерами, и в итоге все у нас благополучно получилось. Для меня это был самый сложный трюк. Хорошо, что добавили личную историю. У моего персонажа есть взрослая дочь, которую он воспитывал сам. Они живут вместе без матери, тем самым мы показываем немного другую сторону моего персонажа, какой он может быть в личных отношениях с дочерью», — рассказал Михаил Хмуров.
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