Исполнилось 90 лет со дня рождения оператора «Беспечного ездока» и «Охотников за привидениями» Ласло Ковача

Сегодня, 14 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося американского оператора Ласло Ковача
, снявшего «Беспечного ездока
» Денниса Хоппера
и «Пять легких пьес
» Боба Рафелсона
.
Будущий мастер родился в венгерской деревне Цеце 14 мая 1933 года. С 1952-го по 1956-й учился в Будапештской Академии театра и кино. Вместе с однокурсником Вилмошем Жигмондом
зафиксировал небезызвестные события 1956-го на черно-белую 35-мм пленку, позаимствовав для этого в школе камеры Arriflex. Осенью того же года им удалось контрабандой вывезти 9100 метров пленки в Австрию, а в марте 1957-го они переехали в США с целью продать отснятый материал. Но момент был упущен — пресса уже охладела к событиям полугодовой давности. В итоге кадры использовали лишь в неигровой ленте Уолтера Кронкайта
, показанной в 1961-м на CBS.
Американское гражданство Ковач получил в 1963-м. Прежде чем стать оператором, успел поработать курьером и разносчиком кленового сиропа, а также занимался печатью микрофильмов в страховом офисе. Сотрудничество с Жигмондом привело к появлению на свет нескольких небюджетных и малобюджетных лент, включая фильм «Невероятно странные создания, которые перестали жить и превратились в зомби». В кино в качестве оператора дебютировал в 1964-м, сняв фантастическую комедию Питера Перри-младшего «Поцелуй меня быстро». Прославился благодаря «Беспечному ездоку», хотя поначалу он не хотел его снимать, поскольку в тот момент уже был занят на съемках B-movie вроде «Ангелов ада на колесах
». Хоппер объяснил Ковачу, что его картина совершенно иная, и тот согласился подписать контракт. Спустя год они снова встретились — на съемочной площадке «Последнего фильма». В тот же период оператор создал еще один важный для новой волны американского кинематографа фильм — «Пять легких пьес».
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На счету мастера 82 фильма и сериала. Среди них шесть работ Питера Богдановича
: «Мишени
», «В чем дело, док?
», «Бумажная луна
», «Долгая последняя любовь
», «Торговцы грезами
» и «Маска
». Сотрудничал также с Хэлом Эшби
(«Шампунь
»), Мартином Скорсезе
(«Нью-Йорк, Нью-Йорк
»), Стэнли Крамером
(«И спотыкается бегущий
»), Ричардом Доннером
(«Скрытые пасы
», «Игрушка
»), Луи Малем
(«Взломщики
»), Айвеном Райтменом
(«Охотники за привидениями
», «Орлы юриспруденции
»), Ричардом Бенджамином
(«Маленький Никита
»), Кэмероном Кроу
(«Скажи что-нибудь
»), Джоном Эмиэлом
(«Имитатор
»), Харольдом Рамисом
(«Множественность
») и другими известными режиссерами.
Последней работой Ласло Ковача стал документальный «Оторванный от флага» о венгерском бунте 1956-го, в котором использованы кадры, снятые вместе с Жигмондом. Оператор умер во сне в своем доме в Беверли-Хиллз 21 июля 2007-го. Ему было 74 года. При жизни его заслуги были отмечены шестью наградами, включая почетный приз Американского общества кинооператоров.
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