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Исполнилось 90 лет со дня рождения оператора «Беспечного ездока» и «Охотников за привидениями» Ласло Ковача

14 мая
2023 год

Новости кино >>
14 мая 2023
Сегодня, 14 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося американского оператора Ласло Ковача, снявшего «Беспечного ездока» Денниса Хоппера и «Пять легких пьес» Боба Рафелсона.

Исполнилось 90 лет со дня рождения оператора «Беспечного ездока» и «Охотников за привидениями» Ласло Ковача
фото: theasc.com

Будущий мастер родился в венгерской деревне Цеце 14 мая 1933 года. С 1952-го по 1956-й учился в Будапештской Академии театра и кино. Вместе с однокурсником Вилмошем Жигмондом зафиксировал небезызвестные события 1956-го на черно-белую 35-мм пленку, позаимствовав для этого в школе камеры Arriflex. Осенью того же года им удалось контрабандой вывезти 9100 метров пленки в Австрию, а в марте 1957-го они переехали в США с целью продать отснятый материал. Но момент был упущен — пресса уже охладела к событиям полугодовой давности. В итоге кадры использовали лишь в неигровой ленте Уолтера Кронкайта, показанной в 1961-м на CBS.

Американское гражданство Ковач получил в 1963-м. Прежде чем стать оператором, успел поработать курьером и разносчиком кленового сиропа, а также занимался печатью микрофильмов в страховом офисе. Сотрудничество с Жигмондом привело к появлению на свет нескольких небюджетных и малобюджетных лент, включая фильм «Невероятно странные создания, которые перестали жить и превратились в зомби». В кино в качестве оператора дебютировал в 1964-м, сняв фантастическую комедию Питера Перри-младшего «Поцелуй меня быстро». Прославился благодаря «Беспечному ездоку», хотя поначалу он не хотел его снимать, поскольку в тот момент уже был занят на съемках B-movie вроде «Ангелов ада на колесах». Хоппер объяснил Ковачу, что его картина совершенно иная, и тот согласился подписать контракт. Спустя год они снова встретились — на съемочной площадке «Последнего фильма». В тот же период оператор создал еще один важный для новой волны американского кинематографа фильм — «Пять легких пьес».

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На счету мастера 82 фильма и сериала. Среди них шесть работ Питера Богдановича: «Мишени», «В чем дело, док?», «Бумажная луна», «Долгая последняя любовь», «Торговцы грезами» и «Маска». Сотрудничал также с Хэлом ЭшбиШампунь»), Мартином СкорсезеНью-Йорк, Нью-Йорк»), Стэнли КрамеромИ спотыкается бегущий»), Ричардом ДоннеромСкрытые пасы», «Игрушка»), Луи МалемВзломщики»), Айвеном РайтменомОхотники за привидениями», «Орлы юриспруденции»), Ричардом БенджаминомМаленький Никита»), Кэмероном КроуСкажи что-нибудь»), Джоном ЭмиэломИмитатор»), Харольдом РамисомМножественность») и другими известными режиссерами.

Последней работой Ласло Ковача стал документальный «Оторванный от флага» о венгерском бунте 1956-го, в котором использованы кадры, снятые вместе с Жигмондом. Оператор умер во сне в своем доме в Беверли-Хиллз 21 июля 2007-го. Ему было 74 года. При жизни его заслуги были отмечены шестью наградами, включая почетный приз Американского общества кинооператоров.
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