Софье Зайке и Виктору Михайлову выдадут «Абонемент на расследование» 20 мая

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Интервью Валентина Ляпина: «Наконец-то доросла до роли вожатой» Актриса о съемках в сериале «Юность» и опыте жизни в детском лагере

Спутник телезрителя «Гипноз»: Не рефлексируйте, подчиняйтесь 14 мая, 22:35, Первый канал

Интервью Владимир Гарцунов: «Если у меня большие уши, как у Адама Драйвера, разве я не могу играть героев?» Звезда «Трудных подростков» — о большой мечте, зрительском признании и усталости от ролей гопников

Обзор сериалов «Спасти единственного сына»: Пусть папа услышит, пусть мама найдет Сериал Николая Хомерики про родительский подвиг

Лайфстайл «Врачи давали два-три года»: Дольф Лундгрен впервые рассказал о восьмилетней борьбе с раком В 2015 году у актёра обнаружили опухоль в области почки

Спутник телезрителя «Вратарь Галактики»: У нас в Рязани космолет с глазами В ночь с 11 на 12 мая, 00:20, Кино ТВ

Главная тема Встреча выпускников: 10 лет «Закрытой школе» Авторы и актеры сериала о его популярности и своем отношении к проекту