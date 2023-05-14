Софье Зайке и Виктору Михайлову выдадут «Абонемент на расследование» 20 мая

Продолжение детектива с Агатой Муцениеце и Антоном Хабаровым стартует 17 мая. В десятом сезоне сериала «Я знаю твои секреты» с подзаголовком «Ребус для Нины» Нину и Бурова ожидает очень непростое и необычное дело: обнаружен труп с застывшей «чаплинской улыбкой» на лице. Пока опера ломают голову над «посланием» преступника, новое убийство с тем же почерком не оставляет сомнений – это серия, и маньяк явно затеял игру. Главная же роль в этом смертельном перформансе уготована Нине. По словам режиссера Ашота Кещяна, «когда Буров только появился, между ним и Ниной были достаточно напряженные отношения, в прошлом, девятом сезоне, они подружились, а в "Ребусе для Нины" у них уже возникает привязанность, зарождаются более высокие чувства друг к другу, некие взаимоотношения, о которых они пока не говорят. И, когда Нина попадает в опасность, Буров, выключив голову, едва не наламывает дров, спасая ее».
20 мая зрителей ожидает премьера «Абонемента на расследование». В этот день покажут сразу два сезона – «Ночной гость» и «Опасные желания». В эпицентре событий окажутся переехавший в тихий провинциальный городок из Москвы библиотекарь Станислав Талич и сотрудник полиции Гликерия Давыдова — девушка из разряда тех, что и коня на скаку, и в горящую избу. Талич, сбежавший из столицы после пережитой личной драмы и нервного срыва, так и не обретает желанный покой – странные и даже мистические события начинают разворачиваться вокруг него и библиотеки, и встреча с Гликерией внесет еще больший сумбур в его и без того непростую жизнь.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
«Талич — умный, интересный, начитанный, образованный. Мне было очень интересно его играть, интересны его оценки и реакции на события – из-за того, что ранее он долго работал в органах и много всего видел, его чувственное восприятие мира и эмпатия, обесточены. То есть, чувственно он видит мир гораздо хуже, чем головой, логически. Он закрытый, никого близко не подпускает. Однако Гликерия настолько открыта и наивна, что этим подкупает его. Он начинает ей открываться, она становится ему симпатична, и эти новые чувства пока не до конца понятны ему самому», — поведал о своем герое Виктор Михайлов.
Софья Зайка признается, что всегда мечтала сыграть девушку в погонах. Актриса считает, что «Гликерия — прекрасный следователь, профессионал. Она по-настоящему фанат своего дела, очень азартна в работе, внимательна, у нее очень обострено чувство правды и справедливости. Моя героиня хочет быть счастливой женщиной, любимой, но она настолько погружена в работу, что на личную жизнь не остается ни сил, ни времени. А мужчины в ее окружении воспринимают ее исключительно как коллегу и друга. Но с появлением Талича в ней просыпаются какие-то чувства, которые она не понимает — то ли это привязанность, то ли симпатия, то ли дружба, то ли что-то большее».
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