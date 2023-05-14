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Моника Беллуччи и Уиллем Дефо сыграют во втором «Битлджюсе»

14 мая
2023 год

Новости кино >>
14 мая 2023
Моника Беллуччи, Уиллем Дефо, Джастин Теру и Кэтрин О'Хара составят компанию Дженне Ортеге и Майклу Китону в «Битлджюсе 2», уверяет THR.

Моника Беллуччи и Уиллем Дефо сыграют во втором «Битлджюсе»
фото: theronin.org

Дефо достался образ копа в загробном мире, Беллуччи сыграет супругу Битлджюса, а О'Хара вернется к роли, исполненной ею в первой части. Что касается Ортеги, то она предстанет в образе дочери Лидии, сыгранной в оригинале Вайноной Райдер.

Создатель «Битлджюса» Тим Бёртон вернется в режиссерское кресло. За сценарий отвечают авторы «Уэнздэй» Альфред Гаф и Майлз Миллар. Съемки запланированы на конец мая или начало июня в Лондоне, за производство отвечает студия Warner Bros. Релиз сиквела запланирован на 6 сентября 2024 года.

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Сиквел знаменитой картины давно находится в разработке. В 2013 году стало известно, что Райдер и Китон согласились вернуться к своим персонажам в новом фильме.

Комедийный фильм ужасов 1988 года рассказывает о супружеской паре, вынужденной оставаться в собственном доме даже после смерти. Между ними и новыми живыми жильцами возникает конфликт. Тогда семья призраков обращается за помощью к Битлджюсу, который обещает решить проблемы с жилплощадью.
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