Моника Беллуччи и Уиллем Дефо сыграют во втором «Битлджюсе»

Моника Беллуччи
, Уиллем Дефо
, Джастин Теру
и Кэтрин О'Хара
составят компанию Дженне Ортеге
и Майклу Китону
в «Битлджюсе 2», уверяет THR
.
Дефо достался образ копа в загробном мире, Беллуччи сыграет
супругу Битлджюса, а О'Хара вернется к роли, исполненной ею в первой части. Что касается Ортеги, то она предстанет в образе дочери Лидии, сыгранной в оригинале Вайноной Райдер
.
Создатель «Битлджюса
» Тим Бёртон
вернется в режиссерское кресло. За сценарий отвечают авторы «Уэнздэй
» Альфред Гаф
и Майлз Миллар
. Съемки запланированы на конец мая или начало июня в Лондоне, за производство отвечает студия Warner Bros. Релиз сиквела запланирован на 6 сентября 2024 года.
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Экскурсия по загробному миру
Сиквел знаменитой картины давно находится в разработке. В 2013 году стало известно, что Райдер и Китон согласились вернуться к своим персонажам в новом фильме.
Комедийный фильм ужасов 1988 года рассказывает о супружеской паре, вынужденной оставаться в собственном доме даже после смерти. Между ними и новыми живыми жильцами возникает конфликт. Тогда семья призраков обращается за помощью к Битлджюсу, который обещает решить проблемы с жилплощадью.
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