Ана де Армас, Джуд Лоу, Алисия Викандер и Даниэль Брюль возглавят «Происхождение видов» Рона Ховарда

Стал известен актерский состав новой картины Рона Ховарда
«Происхождение видов» (Origin of Species). Согласно Deadline
, главные роли в фильме сыграют Ана де Армас
, Джуд Лоу
, Алисия Викандер
и Даниэль Брюль
.
Основанный на двух разных версиях одной и той же реальной истории, триллер описывается как «мрачно-комическая история об убийстве и выживании, действие которой разворачивается вокруг группы эклектичных персонажей, покидающих цивилизацию ради Галапагосских островов. Все они ищут ответ на вечный вопрос, который мучает всех нас: в чем смысл жизни».
Впервые о грядущем фильме Ховарда заговорили в конце прошлого года. За сценарий ленты отвечает автор «Тетриса
» Ной Пинк. Съемки пройдут ближайшей осенью в австралийском Квинсленде.
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