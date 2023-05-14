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Ана де Армас, Джуд Лоу, Алисия Викандер и Даниэль Брюль возглавят «Происхождение видов» Рона Ховарда

14 мая
2023 год

Новости кино >>
14 мая 2023
Стал известен актерский состав новой картины Рона Ховарда «Происхождение видов» (Origin of Species). Согласно Deadline, главные роли в фильме сыграют Ана де Армас, Джуд Лоу, Алисия Викандер и Даниэль Брюль.

Ана де Армас, Джуд Лоу, Алисия Викандер и Даниэль Брюль возглавят «Происхождение видов» Рона Ховарда
фото: deadline.com

Основанный на двух разных версиях одной и той же реальной истории, триллер описывается как «мрачно-комическая история об убийстве и выживании, действие которой разворачивается вокруг группы эклектичных персонажей, покидающих цивилизацию ради Галапагосских островов. Все они ищут ответ на вечный вопрос, который мучает всех нас: в чем смысл жизни».

Впервые о грядущем фильме Ховарда заговорили в конце прошлого года. За сценарий ленты отвечает автор «Тетриса» Ной Пинк. Съемки пройдут ближайшей осенью в австралийском Квинсленде.
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