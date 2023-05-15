Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Заговор сестер Гарви», Кейт Уинслет и Бен Уишоу стали лауреатами телевизионных премий BAFTA

15 мая
2023 год

Новости кино >>
15 мая 2023
«Заговор сестер Гарви» признан лучшим британским драматическим сериалом на церемонии вручения телевизионных премий BAFTA, состоявшейся в Лондоне вечером 14 мая. На счету шоу также награда актрисе второго плана — Анны-Марии Дафф. Список лауреатов опубликован на сайте Британской академии кинематографического и телевизионного искусства.

«Заговор сестер Гарви», Кейт Уинслет и Бен Уишоу стали лауреатами телевизионных премий BAFTA
фото: кадр из сериала «Заговор сестер Гарви»

Лучшим телефильмом объявлена картина «Я существую: Рут» с Кейт Уинслет, которой также вручили статуэтку за главную женскую роль. Среди многосерийных комедий победили «Девчонки из Дерри», а исполнительница главной женской роли Шиван Максуини получила премию как лучшая комедийная актриса. Звания мини-сериала года удостоены «Инфлюенсеры», а «Монстра: Историю Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом отметили как выдающееся международное шоу.

Лучшим актером назвали Бена Уишоу, сыгравшего в мини-сериале «Будет больно». За главную мужскую комедийную роль отметили Ленни Раша за шоу «Я в своем уме?». Адил Ахтар из «Шервуда» признан лучшим актером второго плана. Среди самых запоминающихся моментов отдали предпочтение чаепитию Елизаветы Второй с Паддингтоном в честь платинового юбилея королевы Великобритании.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериалы «Дом дракона» и «Будет больно» стали триумфаторами «технической» премии BAFTA
Экранизация романа «На Западном фронте без перемен» стала триумфатором премии BAFTA
персоны
Адил АхтарАнна-Мария ДаффЭван ПитерсЛенни РашКейт УинслетБен Уишоу
фильмы
Будет больноЗаговор сестер ГарвиИнфлюенсерыМонстр: История Джеффри ДамераШервудЯ в своём уме?

анонс

Скорбим

Владимир Кузнецов
12 мая ушёл из жизни актёр Владимир Кузнецов.

День рождения >>

Степан Балакшин
Наталия Варфоломеева
Полина Василина
Людмила Касаткина
Елена Морозова
Ирина Мурзаева
Светлана Светличная
Спартак Сумченко
Владимир Трошин
Арлетти
Каролин Давернас
Мирей Дарк
Джозеф Коттен
Дэвид Крамхолц
Джеймс Мейсон
Чазз Палминтери
все родившиеся 15 мая >>

Афиша кино >>

Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
Парень с того света
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Трио в перьях 2
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Бельгия, Норвегия, 2023
Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен