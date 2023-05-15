«Заговор сестер Гарви», Кейт Уинслет и Бен Уишоу стали лауреатами телевизионных премий BAFTA

«Заговор сестер Гарви» признан лучшим британским драматическим сериалом на церемонии вручения телевизионных премий BAFTA, состоявшейся в Лондоне вечером 14 мая. На счету шоу также награда актрисе второго плана — Анны-Марии Дафф. Список лауреатов опубликован на сайте Британской академии кинематографического и телевизионного искусства.
фото: кадр из сериала «Заговор сестер Гарви»
Лучшим телефильмом объявлена картина «Я существую: Рут» с Кейт Уинслет, которой также вручили статуэтку за главную женскую роль. Среди многосерийных комедий победили «Девчонки из Дерри», а исполнительница главной женской роли Шиван Максуини получила премию как лучшая комедийная актриса. Звания мини-сериала года удостоены «Инфлюенсеры», а «Монстра: Историю Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом отметили как выдающееся международное шоу.
Лучшим актером назвали Бена Уишоу, сыгравшего в мини-сериале «Будет больно». За главную мужскую комедийную роль отметили Ленни Раша за шоу «Я в своем уме?». Адил Ахтар из «Шервуда» признан лучшим актером второго плана. Среди самых запоминающихся моментов отдали предпочтение чаепитию Елизаветы Второй с Паддингтоном в честь платинового юбилея королевы Великобритании.
обсуждение >>