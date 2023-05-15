Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 50 лет актрисе Елене Морозовой

15 мая
2023 год

Новости кино >>
15 мая 2023
Сегодня, 15 мая, отмечает свое 50-летие заслуженная артистка РФ, популярная советская и российская актриса кино, театра и телевидения Елена Морозова.

Исполнилось 50 лет актрисе Елене Морозовой
фото: kinolift.com

Евгения Борисовна Григорьева родилась 15 мая 1973 года в Москве в семье кинорежиссера Бориса Григорьева и диктора Центрального телевидения Дины Григорьевой. В 1996-м окончила школу-студию МХАТ имени В.И. Немировича-Данченко, где училась в мастерской Льва Дурова. Тогда же ее приняли в труппу Драматического театра им. К.С.Станиславского. Сотрудничала с «Независимым театральным проектом», Театром.doc, Театром Романа Виктюка и Театром Наций. Играла в таких нашумевших спектаклях, как «Укрощение строптивой» и «Миллионерша» Владимира Мирзоева, «Мастер Маргарита» и «Боинг-Боинг» Сергея Алдонина, «Заводной апельсин» Филиппа Григорьяна и «Прощай, Марлен, здравствуй» Геннадия Шапошникова. Сама осуществила постановку по пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и про меня».

Начала сниматься еще у папы. В возрасте трех лет появилась в «Кузнечике» в роли девочки, ловившей бабочек на поляне, а через два года предстала в качестве внучки Прохоровича в детективе «Петровка, 38». Но полноценная кинокарьера началась в восемь лет — с одной из главных ролей в детском фильме Владимира Грамматикова «Руки вверх!», где она сыграла девочку—«агента», которая по приказу злодея Шито-Крыто должна была накормить всех отличников лекарством «Балдин». Затем юное дарование сразу же пригласили на одну из главных ролей сказке Леонида Нечаева «Проданный смех». После этого продолжила сниматься у отца в картинах «Приступить к ликвидации», «Наградить (посмертно)» и «Пусть я умру, господи...». В 1984-м засветилась в восьмом выпуске телеспектакля «Этот фантастический мир».

Смотреть онлайн «Дневник его жены»

В нулевые вернулась в кино после восьмилетнего перерыва, представ в образах оперной певицы Марги Ковтун в «Дневнике его жены» Алексея Учителя, колдуньи Инессы Пашковой во втором сезоне «Каменской», Маргариты в третьем «Тайном знаке», Поли в сериале «Ростов-папа», Веры в трагикомедии Анны Меликян «Марс» и Оли в киноверсии спектакля «Изображая жертву». На счету актрисы более 100 ролей в кино и на телевидении. Она запомнилась по ролям в фильмах и сериалах «Шахта», «Предчувствие», «Анна», «Красная королева», «Тайна последней главы», «Лед-2», «Анна-детективъ-2», «Хороший человек» и «Провинциальный детектив».

Лауреатка нескольких престижных наград, включая молодежную премию «Триумф», «Чайку», специальное упоминание Большого жюри «Надежда «Кинотавра» на XI Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр-2000», приз за «Лучший дебют» на VII Российском кинофестивале и спецприз жюри «Окно в Европу».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Константин Богомолов выпускает «Бесов» с Еленой Морозовой и Никитой Ефремовым
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Сергей АлдонинВладимир ГрамматиковБорис ГригорьевФилипп ГригорьянЛев ДуровЕлена ИсаеваАнна МеликянВладимир МирзоевЕлена МорозоваЛеонид НечаевАлексей Учитель
фильмы
АннаАнна-детективъ-2Дневник его женыИзображая жертвуКаменская-2Красная королеваКузнечикЛёд-2МарсНаградить (посмертно)Петровка, 38ПредчувствиеПриступить к ликвидацииПровинциальный детективПроданный смехПусть я умру, господи...Ростов-папаРуки вверх!Тайна последней главыТайный знак-3. Формула счастьяХороший человекШахтаЭтот фантастический мир. Выпуск 8
театры
НТПТеатр НацийТеатр Романа ВиктюкаТеатр.docУчебный театр Школы-студии МХАТЭлектротеатр "Станиславский"

фотографии >>
Исполнилось 50 лет актрисе Елене Морозовой фотографии
Исполнилось 50 лет актрисе Елене Морозовой фотографии
Исполнилось 50 лет актрисе Елене Морозовой фотографии
Исполнилось 50 лет актрисе Елене Морозовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Кузнецов
12 мая ушёл из жизни актёр Владимир Кузнецов.

День рождения >>

Степан Балакшин
Наталия Варфоломеева
Полина Василина
Людмила Касаткина
Елена Морозова
Ирина Мурзаева
Светлана Светличная
Спартак Сумченко
Владимир Трошин
Арлетти
Каролин Давернас
Мирей Дарк
Джозеф Коттен
Дэвид Крамхолц
Джеймс Мейсон
Чазз Палминтери
все родившиеся 15 мая >>

Афиша кино >>

Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
Парень с того света
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Трио в перьях 2
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Бельгия, Норвегия, 2023
Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен