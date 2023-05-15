Исполнилось 50 лет актрисе Елене Морозовой

Сегодня, 15 мая, отмечает свое 50-летие заслуженная артистка РФ, популярная советская и российская актриса кино, театра и телевидения Елена Морозова
.
Евгения Борисовна Григорьева
родилась 15 мая 1973 года в Москве в семье кинорежиссера Бориса Григорьева
и диктора Центрального телевидения Дины Григорьевой. В 1996-м окончила школу-студию МХАТ имени В.И. Немировича-Данченко
, где училась в мастерской Льва Дурова
. Тогда же ее приняли в труппу Драматического театра им. К.С.Станиславского
. Сотрудничала с «Независимым театральным проектом
», Театром.doc
, Театром Романа Виктюка
и Театром Наций
. Играла в таких нашумевших спектаклях, как «Укрощение строптивой» и «Миллионерша» Владимира Мирзоева
, «Мастер Маргарита» и «Боинг-Боинг» Сергея Алдонина
, «Заводной апельсин» Филиппа Григорьяна
и «Прощай, Марлен, здравствуй» Геннадия Шапошникова. Сама осуществила постановку по пьесе Елены Исаевой
«Про мою маму и про меня».
Начала сниматься еще у папы. В возрасте трех лет появилась в «Кузнечике
» в роли девочки, ловившей бабочек на поляне, а через два года предстала в качестве внучки Прохоровича в детективе «Петровка, 38
». Но полноценная кинокарьера началась в восемь лет — с одной из главных ролей в детском фильме Владимира Грамматикова
«Руки вверх!
», где она сыграла девочку—«агента», которая по приказу злодея Шито-Крыто должна была накормить всех отличников лекарством «Балдин». Затем юное дарование сразу же пригласили на одну из главных ролей сказке Леонида Нечаева
«Проданный смех
». После этого продолжила сниматься у отца в картинах «Приступить к ликвидации
», «Наградить (посмертно)
» и «Пусть я умру, господи...
». В 1984-м засветилась в восьмом выпуске телеспектакля «Этот фантастический мир
».
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«Дневник его жены»
В нулевые вернулась в кино после восьмилетнего перерыва, представ в образах оперной певицы Марги Ковтун в «Дневнике его жены
» Алексея Учителя
, колдуньи Инессы Пашковой во втором сезоне «Каменской
», Маргариты в третьем «Тайном знаке
», Поли в сериале «Ростов-папа
», Веры в трагикомедии Анны Меликян
«Марс
» и Оли в киноверсии спектакля «Изображая жертву
». На счету актрисы более 100 ролей в кино и на телевидении. Она запомнилась по ролям в фильмах и сериалах «Шахта
», «Предчувствие
», «Анна
», «Красная королева
», «Тайна последней главы
», «Лед-2
», «Анна-детективъ-2
», «Хороший человек
» и «Провинциальный детектив
».
Лауреатка нескольких престижных наград, включая молодежную премию «Триумф», «Чайку», специальное упоминание Большого жюри «Надежда «Кинотавра» на XI Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр-2000», приз за «Лучший дебют» на VII Российском кинофестивале и спецприз жюри «Окно в Европу».
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