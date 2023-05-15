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Для молодежи выпустили гид по российским сериалам

15 мая
2023 год

Новости кино >>
15 мая 2023

Продюсерский центр Potential и платформа VK Клипы выпустили спецпроект, посвященный сериалам российских стриминговых платформ. Туда входит 12 клипов об истории сериальной индустрии в России, ключевых темах, героях и лицах отечественных шоу с 2000-х и по сегодняшний день. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра.


Проект, спродюсированный командой VK Клипов и компанией Potential, задуман для того, чтобы познакомить молодую аудиторию платформы с продукцией российских стримингов, сориентировать в разнообразии сериалов и имен, а также убедить зрителей, привыкших к зарубежным тайтлам, что российская индустрия способна производить интересный контент. На данный момент ролики собрали более пяти миллионов просмотров и около 40 тысяч оценок.

Гид состоит из трех тематических блоков. В первом киноблогер Алина Герман в диалоге с клиперами рассказывает об истории российских сериалов, а также о ключевых темах и клише отечественных проектов. Во втором представлен взгляд на создание кино «изнутри»: режиссер, шоураннер, сценарист и актриса рассказывают о процессе создания сериалов. Блок, в частности, включает ролики, где режиссер Илья Аксёнов говорит о сложных решениях на съемках «Капельника», сценарист Александр Белов — о прототипах персонажей «Мира! Дружбы! Жвачки!», актриса Анастасия Крылова — об отделении себя от героини на съемках «Трудных подростков», а продюсер Мария Трубникова — о критериях успешности сериала. Третий блок представляет «взгляд зрителя» — в нем собраны топы актеров и актрис, невероятные кроссоверы и путешествие по сериальным вселенным.
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