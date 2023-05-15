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Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Елена Подкаминская снимаются в городском фэнтези

15 мая
2023 год

Новости кино >>
15 мая 2023
Начались съемки 12-серийного городского фэнтези «Наследники. Дар крови» о трех подростках в исполнении Марии Лобановой, Артёма Кошмана и Полины Айнутдиновой, которые неожиданно открывают в себе суперспособности. Согласно пресс-службе телеканала СТСа, главные роли в сериале исполнят Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова, Елена Подкаминская, Антон Васильев, Дмитрий Чеботарёв, Кристина Корбут, Антон Кузнецов и Кирилл Гребенщиков, а режиссерское кресло разделят Антон Федотов и Александр Бабаев.

Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Елена Подкаминская снимаются в городском фэнтези
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Наша история раскрывает важные темы взросления и отношений в семье. Мы расскажем про подростков, которые по-своему переживают проблемы, сталкиваются с новыми вызовами и учатся их преодолевать. Всё это происходит на фоне необычного сеттинга, ведь наши герои обладают суперсилой, которая не помогает, а скорее мешает вести привычную жизнь», — рассказал продюсер и режиссер сериала Антон Федотов.

По сюжету дочь великого мага Надя (Акиньшина) совершает нападение на строго охраняемое хранилище артефактов. Выкрасть кольцо отца, которое может защитить ее семью, не удается, и Надя исчезает. И теперь ее мужу Роману (Васильев), хирургу из мира людей, приходится самому воспитывать троих детей. Спустя годы подростки неожиданно открывают в себе суперспособности, о чем узнают маги, в том числе жесткая оперативница в Отделе магической безопасности Вера (Вилкова). Жизнь семьи перестает быть прежней, ведь на внуков легендарного мага объявили серьезную охоту.

Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Елена Подкаминская снимаются в городском фэнтези
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Мне не привыкать играть злодеек, — признается Екатерина Вилкова, которую зрители увидят с темным каре и татуировкой на шее. — Но, наверное, впервые я примерила такой грим, который идеально отображает характер героини: резкий, жесткий и бескомпромиссный».

В отличие от Екатерины Елена Подкаминская примерила женственный образ заведующей отделением в больнице и начальницы Романа. «Я признательна вселенной, что такое предложение случилось, — делится актриса. — Новый и интересный для меня жанр городского фэнтези, талантливый ансамбль и давняя дружба с каналом СТС вдохновляют. Конечно, зрители чаще воспринимают меня как клоунессу с элементами драмеди. Здесь же задача противоположная — создать иллюзию органичного и простого существования персонажа в обстоятельствах ее жизни».

Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Елена Подкаминская снимаются в городском фэнтези
фото: пресс-служба телеканала СТС

Перед съемками группа вдохновлялась первым фильмом про Индиану Джонса, изучала индийские и скандинавские руны, культуры знаковых цивилизаций. Художники построили в павильонах хранилище магических артефактов и лабораторию, в которой отец Нади проводил эксперименты. Среди локаций также старинная гимназия в Ногинске, где снимали ранее «Классную Катю». В здании 1908 года в стиле модерн проходили съемки школьных сцен с участием Кошмана, Лобановой и Айнутдиновой.

По словам креативного продюсера Вячеслава Неронского, «кроме интересных объектов и декораций, в сериале будет много визуальных эффектов, приближенных к киношным. Это и бои, и полеты, и различные противостояния между магами, и сама магия. В данном случае магия — интересный и необычный сеттинг. Но все же главным двигателем истории станут отношения между героями».
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Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Елена Подкаминская снимаются в городском фэнтези фотографии
Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Елена Подкаминская снимаются в городском фэнтези фотографии
Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Елена Подкаминская снимаются в городском фэнтези фотографии
Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Елена Подкаминская снимаются в городском фэнтези фотографии
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