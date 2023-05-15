Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ирина Горбачёва и Антон Батырев борются за жизнь зараженных ковидом в трейлере драмы Романа Каримова «Дыхание»

15 мая
2023 год

Новости кино >>
15 мая 2023
В сети появились трейлер и постер драмы Романа Каримова «Дыхание», которая выйдет в прокат 22 июня.



«Изначальный сценарий был производственной драмой, первый драфт написал врач Андрей Гончаров, работавший в красной зоне и много знавший об этом. Потом мы стали отходить от этого жанра, довольно прямолинейного, и я привлек к работе своего друга Сергея Торчилина, который помог сформировать структуру истории и привнес много триллерных, саспенсовских крючков. А я привнес в это кино жизненную, комедийную составляющую. В картине появились интересные аттракционы для зрителей», — вспоминает Роман Каримов и добавляет, что ему «было важно, чтобы в картине все было максимально приближено к жизни, поэтому мы постоянно консультировались с разными врачами, которые рассказывали нам о самых уникальных ситуациях пандемийного времени. Мы стремились отразить это в фильме – как врачам приходилось изворачиваться, выдумывать какие-то невероятные вещи буквально из подручных средств, чтобы находить выход из тупиковых ситуаций и спасать людей. Это кино об экстремальных обстоятельствах, в которых герои показывают себя более хорошими людьми, чем могли о себе подумать, проявляя доброту и жертвенность, способность совершить подвиг. Мы все чем-то пожертвовали и стали лучше, испытав этот опыт».

По сюжету успешный бизнесмен Виктор, бывший врач, нелегально возвращается в больницу, чтоб помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, пытаясь разобраться, что это такое, он вместе с медицинским коллективом помогает больнице лучше подготовиться к удару пандемии.

Ирина Горбачёва и Антон Батырев борются за жизнь зараженных ковидом в трейлере драмы Романа Каримова «Дыхание»
фото: пресс-служба компании «Централ Партнершип»

«На мой взгляд, главная причина для просмотра этого кино — возможность вспомнить и не забывать о подвиге, который совершили наши врачи во время пандемии. О том, что они не только стояли на передовой, но и храбро действовали в ситуации абсолютного неведения, ведь в начале пандемии протоколов лечения попросту не существовало. "Дыхание" — наша благодарность! У фильма прекрасная команда, замечательные актеры, режиссер, продюсерский состав. Мы снимали весело, качественно и дружно. Уверен, зритель почувствует это через экран», — говорит Антон Батырев, исполнитель роли Виктора Лихачева.

Главные роли в картине также исполнили Ирина Горбачёва и Даниил Воробьёв, а компанию им составили Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов и Алексей Гоман.

Ирина Горбачёва и Антон Батырев борются за жизнь зараженных ковидом в трейлере драмы Романа Каримова «Дыхание»
фото: пресс-служба компании «Централ Партнершип»

По словам Ирины Горбачёвой, сыгравшей Колесникову, создатели фильма «сделали все для того, чтобы у нас получилась классная, честная история, сильная и увлекательная. Это разговор про тех людей, которые отдают свои жизни, которые служат нам вопреки обстоятельствам, вопреки условиям, в которых мы живем. Про людей, в жизни которых присутствуют такие понятия как героизм, потому что для меня врачи — это люди-герои, как все те, кто каждый день на своей работе рискует своей жизнью, чтобы спасть жизни других людей. Врачи, особенно во время пандемии, совершили невероятный подвиг. Мы постарались рассказать, казалось бы, такую простую историю, но, надеюсь, она для многих окажется близкой в плане сопереживания. Я всегда хожу в кино. Для меня кинотеатр — это то место, где можно полностью погрузиться в атмосферу картины, прочувствовать импульсы героев, ритм повествования. Каждая картина создается, чтобы ее посмотрели в кинотеатре, и нам бы очень хотелось, чтобы зрители пошли и поддержали нашу работу».

Основной блок в больнице был снят в недействующем санатории в Московской области. Для достоверного воссоздания декораций больницы были заказаны аппараты ИВЛ и специальная медицинская экипировка. Сцены операции были сняты в учебном центре РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Для съемки операции при помощи пластического грима был создан специальный живот со свиными внутренностями.

Читать Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года

Для Даниила Воробьёва, воплотившего образ Шутова, «самое удивительное в этом кино — стопроцентное попадание кастинг-директора в задачу фильма. Я чувствовал химию на площадке, мы снимали в легкой, потрясающей атмосфере. Мои партнеры по фильму — люди с невероятной энергией и харизмой. Мне кажется, на это кино стоит пойти, потому что эти события, эта веха под названием эпидемия коснулась каждого из нас. Это интересная экранизация о том, как обычный вирус вырастает в эпидемию и становится серьезной проблемой, как мы были не готовы, но главное — о том, какой подвиг совершили врачи. Вирусная катастрофа вдруг принимает характер созидательного явления: люди вдруг сплочаются и проявляются таким образом, как в обычной жизни они никогда бы не проявились. В этом большой посыл этого фильма».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Завершились съемки ковидной драмы Романа Каримова «Дыхание»
Антон Батырев и Ирина Горбачёва снимаются в «ковидной» драме Романа Каримова «Дыхание»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Антон БатыревДаниил ВоробьёвАлексей ГоманИрина ГорбачёваАндрей КаракоРоман КаримовСергей ЛысовДмитрий ПавленкоГалина СазоноваСергей ТорчилинЕвгения ХраповицкаяВера Шпак
фильмы
Дыхание

анонс

Скорбим

Владимир Кузнецов
12 мая ушёл из жизни актёр Владимир Кузнецов.

День рождения >>

Степан Балакшин
Наталия Варфоломеева
Полина Василина
Людмила Касаткина
Елена Морозова
Ирина Мурзаева
Светлана Светличная
Спартак Сумченко
Владимир Трошин
Арлетти
Каролин Давернас
Мирей Дарк
Джозеф Коттен
Дэвид Крамхолц
Джеймс Мейсон
Чазз Палминтери
все родившиеся 15 мая >>

Афиша кино >>

Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
Парень с того света
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Трио в перьях 2
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Бельгия, Норвегия, 2023
Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен