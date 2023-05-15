Ирина Горбачёва и Антон Батырев борются за жизнь зараженных ковидом в трейлере драмы Романа Каримова «Дыхание»

«Изначальный сценарий был производственной драмой, первый драфт написал врач Андрей Гончаров, работавший в красной зоне и много знавший об этом. Потом мы стали отходить от этого жанра, довольно прямолинейного, и я привлек к работе своего друга Сергея Торчилина, который помог сформировать структуру истории и привнес много триллерных, саспенсовских крючков. А я привнес в это кино жизненную, комедийную составляющую. В картине появились интересные аттракционы для зрителей», — вспоминает Роман Каримов и добавляет, что ему «было важно, чтобы в картине все было максимально приближено к жизни, поэтому мы постоянно консультировались с разными врачами, которые рассказывали нам о самых уникальных ситуациях пандемийного времени. Мы стремились отразить это в фильме – как врачам приходилось изворачиваться, выдумывать какие-то невероятные вещи буквально из подручных средств, чтобы находить выход из тупиковых ситуаций и спасать людей. Это кино об экстремальных обстоятельствах, в которых герои показывают себя более хорошими людьми, чем могли о себе подумать, проявляя доброту и жертвенность, способность совершить подвиг. Мы все чем-то пожертвовали и стали лучше, испытав этот опыт».
По сюжету успешный бизнесмен Виктор, бывший врач, нелегально возвращается в больницу, чтоб помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, пытаясь разобраться, что это такое, он вместе с медицинским коллективом помогает больнице лучше подготовиться к удару пандемии.
фото: пресс-служба компании «Централ Партнершип»
«На мой взгляд, главная причина для просмотра этого кино — возможность вспомнить и не забывать о подвиге, который совершили наши врачи во время пандемии. О том, что они не только стояли на передовой, но и храбро действовали в ситуации абсолютного неведения, ведь в начале пандемии протоколов лечения попросту не существовало. "Дыхание" — наша благодарность! У фильма прекрасная команда, замечательные актеры, режиссер, продюсерский состав. Мы снимали весело, качественно и дружно. Уверен, зритель почувствует это через экран», — говорит Антон Батырев, исполнитель роли Виктора Лихачева.
По словам Ирины Горбачёвой, сыгравшей Колесникову, создатели фильма «сделали все для того, чтобы у нас получилась классная, честная история, сильная и увлекательная. Это разговор про тех людей, которые отдают свои жизни, которые служат нам вопреки обстоятельствам, вопреки условиям, в которых мы живем. Про людей, в жизни которых присутствуют такие понятия как героизм, потому что для меня врачи — это люди-герои, как все те, кто каждый день на своей работе рискует своей жизнью, чтобы спасть жизни других людей. Врачи, особенно во время пандемии, совершили невероятный подвиг. Мы постарались рассказать, казалось бы, такую простую историю, но, надеюсь, она для многих окажется близкой в плане сопереживания. Я всегда хожу в кино. Для меня кинотеатр — это то место, где можно полностью погрузиться в атмосферу картины, прочувствовать импульсы героев, ритм повествования. Каждая картина создается, чтобы ее посмотрели в кинотеатре, и нам бы очень хотелось, чтобы зрители пошли и поддержали нашу работу».
Основной блок в больнице был снят в недействующем санатории в Московской области. Для достоверного воссоздания декораций больницы были заказаны аппараты ИВЛ и специальная медицинская экипировка. Сцены операции были сняты в учебном центре РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Для съемки операции при помощи пластического грима был создан специальный живот со свиными внутренностями.
Для Даниила Воробьёва, воплотившего образ Шутова, «самое удивительное в этом кино — стопроцентное попадание кастинг-директора в задачу фильма. Я чувствовал химию на площадке, мы снимали в легкой, потрясающей атмосфере. Мои партнеры по фильму — люди с невероятной энергией и харизмой. Мне кажется, на это кино стоит пойти, потому что эти события, эта веха под названием эпидемия коснулась каждого из нас. Это интересная экранизация о том, как обычный вирус вырастает в эпидемию и становится серьезной проблемой, как мы были не готовы, но главное — о том, какой подвиг совершили врачи. Вирусная катастрофа вдруг принимает характер созидательного явления: люди вдруг сплочаются и проявляются таким образом, как в обычной жизни они никогда бы не проявились. В этом большой посыл этого фильма».
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