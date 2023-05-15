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«Нулевой пациент» и «Чемпион мира» оказались в числе финалистов Второй Премии ИРИ

15 мая
2023 год

Новости кино >>
15 мая 2023
В финал Второй Национальной премии интернет-контента отобрано 66 проектов из более чем 500 заявок. Об этом сообщается на сайте Института развития интернета

Среди финалистов заявлены игровые сериалы «Стая», «Елизавета», «Нулевой пациент», художественные фильмы «Чемпион мира», «1941. Крылья над Берлином», мультфильмы «Три кота и море приключений», «Про Миру и Гошу» и «Бодо Бородо», номинированный на «Оскар» короткометражный фильм «Выход», «Шоу ВиЛ» пранкеров Вована и Лексуса, социальный проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса», образовательный «Проект 1812», всероссийский «Культурный марафон» от Яндекса, «Донбасский дневник. Как я побывал на войне» Стаса Ай, как просто!, телеграм-канал Readovka, социально-познавательный проект «ДедСад», образовательный киножурнал «Хочу все знать», песни Shamanа, Вани Дмитриенко и Клавы Коки, музыкальные клипы Гарика Сукачёва и Басты, тревел-шоу «Куда глаза не глядят» и #Непровинция, проекты VK «Учитель года» и «VK под шубой. Место встречи Нового года», документально-исторический сериал «Пётр I. Последний царь и первый император», документальные проекты «Уроки войны с Сергеем Минаевым» и «История финансов России», программы «Москва. Кремль. Путин» c Павлом Зарубиным, «Сама Меньшова», «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» и другие проекты и форматы.


«Позитивный социально значимый контент может быть популярен. Национальная премия интернет-контента ровно о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории. Номинанты и будущие победители – это лучшие из сотен проектов, каждый из которых, на самом деле, очень достойный. Помимо так называемого "теплого" контента, среди финалистов много проектов от цифровых СМИ, телеграм-каналов, блогеров и журналистов. Это люди, которые занимаются честной журналистикой, то есть не боятся нести правду о том, что происходит сейчас в России, на Донбассе, в мире. Это ценно для нас и для зрителя», – рассказал генеральный директор «ИРИ» Алексей Гореславский.

Всего победителей наградят в 36 номинациях, включая тематические и специальные. Также будут вручены призы в специальных номинациях. Среди них – номинации «Великий могучий» за бережное отношение к русскому языку, культуре речи и популяризацию чтения среди детей и «Быть человеком» за вклад в развитие социально значимого контента в России. Технологический партнер премии – VK – вручит две специальные награды. Первая часть церемонии состоится 18 мая в формате индустриального коктейля в Центре «Зотов». Одной из ведущих вечера, где объявят победителей в 16 номинациях премии, станет Тутта Ларсен. Вторая часть – торжественная церемония награждения – пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Среди ведущих – поэтесса и блогер-миллионник Анна Егоян. Озвучивать церемонию будет Сергей Бурунов, ставший голосом Премии ИРИ.
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Ссылки по теме
Объявлены даты проведения Национальной премии интернет-контента
Объявлены победители конкурса ИРИ на создание молодежного контента
персоны
БастаСергей БуруновВаня ДмитриенкоКлава КокаТутта ЛарсенСергей Минаев (II)Гарик Сукачёв
фильмы
1941. Крылья над БерлиномБодо БородоВыходЕлизаветаНулевой пациентПётр I. Последний царь и первый императорСтаяТри кота и море приключенийЧемпион мира

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