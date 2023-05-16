Нет милее дружка, чем родная матушка: первый трейлер «Семейной жизни легкомысленной ведьмы»

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В финал было отобрано 66 проектов из более чем 500 заявок

«Нулевой пациент» и «Чемпион мира» оказались в числе финалистов Второй Премии ИРИ

Ирина Горбачёва и Антон Батырев борются за жизнь зараженных ковидом в трейлере драмы Романа Каримова «Дыхание»

15 мая

Для молодежи выпустили гид по российским сериалам

Спецпроект состоит из 12 клипов об истории сериальной индустрии в России, ключевых темах, героях и лицах отечественных шоу с 2000-х и по сегодняшний день