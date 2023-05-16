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Нет милее дружка, чем родная матушка: первый трейлер «Семейной жизни легкомысленной ведьмы»

16 мая
2023 год

Новости кино >>
16 мая 2023
Создатели комедийного аниме-сериала «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы» представили первый трейлер и поделились информацией об актерском составе. Как развиваются отношения внутри веселой семейки, узнаем уже в октябре.


16 лет назад ведьма Алисса, одиноко проживающая в лесной чаще, решила взять на воспитание найденыша — маленькую человеческую девочку Виолу. За это время кроха подросла и стала выглядеть намного старше лоли-мамы, но 200-летняя чародейка продолжает воспринимать ее как маленького ребенка и потакает каждой мелочи. Виола, вошедшая в сложную пору пубертата, больше всего боится потерять родительскую любовь и неутомимо стоит на страже материнской чести, ограждая ее от вымышленных связей с противоположным полом.

Нет милее дружка, чем родная матушка: первый трейлер «Семейной жизни легкомысленной ведьмы»

Фэнтезийную историю срежиссировал Масахиро ТакатаДомашний питомец, иногда сидящий на моей голове», «Морская академия») на студии A-Real по сценарию GyroKnuckle, музыкальное сопровождение написала МюИная», «Истории мечей»), а Мива Ёсида разработала дизайн персонажей.

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К работе над проектом присоединились:

Феникс — Такая Хаси (Донован Десмонд из «Семьи шпиона»)
Лира — Роми Пак (Эдвард Элрик из «Стального алхимика»)
Рассказчица — Кана Ханадзава (Цубамэ Ивато из «Судзумэ, закрывающей двери»).

Нет милее дружка, чем родная матушка: первый трейлер «Семейной жизни легкомысленной ведьмы»

Манга Пиройи «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы» была опубликована в 2018 году издательством COMIC Meteor и в настоящее время включает уже пять томов.
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Домашний питомец, иногда сидящий на моей головеИнаяИстории мечейМорская академияСемья шпионаСтальной алхимикСудзумэ, закрывающая двери

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Нет милее дружка, чем родная матушка: первый трейлер «Семейной жизни легкомысленной ведьмы» фотографии
Нет милее дружка, чем родная матушка: первый трейлер «Семейной жизни легкомысленной ведьмы» фотографии
Нет милее дружка, чем родная матушка: первый трейлер «Семейной жизни легкомысленной ведьмы» фотографии
Нет милее дружка, чем родная матушка: первый трейлер «Семейной жизни легкомысленной ведьмы» фотографии
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