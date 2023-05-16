Нет милее дружка, чем родная матушка: первый трейлер «Семейной жизни легкомысленной ведьмы»

Создатели комедийного аниме-сериала «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы
» представили первый трейлер и поделились информацией об актерском составе. Как развиваются отношения внутри веселой семейки
, узнаем уже в октябре.
16 лет назад ведьма Алисса, одиноко проживающая в лесной чаще, решила взять на воспитание найденыша — маленькую человеческую девочку Виолу. За это время кроха подросла и стала выглядеть намного старше лоли-мамы, но 200-летняя чародейка продолжает воспринимать ее как маленького ребенка и потакает каждой мелочи. Виола, вошедшая в сложную пору пубертата, больше всего боится потерять родительскую любовь и неутомимо стоит на страже материнской чести, ограждая ее от вымышленных связей с противоположным полом.
Фэнтезийную историю срежиссировал Масахиро Таката
(«Домашний питомец, иногда сидящий на моей голове
», «Морская академия
») на студии A-Real
по сценарию GyroKnuckle
, музыкальное сопровождение написала Мю
(«Иная
», «Истории мечей
»), а Мива Ёсида
разработала дизайн персонажей.
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«Папаши-дружбаны» — еще одна история о необычных родителях
К работе над проектом присоединились:
Феникс — Такая Хаси
(Донован Десмонд
из «Семьи шпиона
»)
Лира — Роми Пак
(Эдвард Элрик из «Стального алхимика
»)
Рассказчица — Кана Ханадзава
(Цубамэ Ивато
из «Судзумэ, закрывающей двери
»).
Манга Пиройи
«Семейная жизнь легкомысленной ведьмы» была опубликована в 2018 году издательством COMIC Meteor и в настоящее время включает уже пять томов.
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