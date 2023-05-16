Марк Эйдельштейн сыграл великого российского математика Григория Перельмана

О великом российском математике Григории Перельмане снимают байопик «Витринный экземпляр», который выйдет в прокат этой осенью. Главную роль в картине исполняет Марк Эйдельштейн, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «Витринный экземпляр»
Биографическая драма режиссера Андрея Григорьева посвящена величайшему математику нашего времени — Григорию Перельману, доказавшему гипотезу Пуанкаре. Ученые по всему миру не могли доказать ее около века. Проигнорировав математическую конференцию в Париже в 2010 году, на которой предполагалось вручение «Премии тысячелетия» за доказательство гипотезы Пуанкаре, Перельман публично заявил о своем отказе от премии в миллион долларов и ушел в добровольное затворничество.
«Это действительно сумасшедшая ответственность – играть живого гения. Но я старался абстрагироваться и найти в себе «внутреннего Перельмана» – ведь если посмотреть на те редкие видео, которые удалось снять Андрею Григорьеву, можно заметить, что Григорию Яковлевичу все абсолютно безразлично, он очень отрешен, он всегда в своей голове, мыслями в параллельных мирах. Играть Перельмана – для меня как медитация, я тоже стараюсь отключаться от действительности, иллюзорной ответственности, окружающих обстоятельств и проникнуть в иные миры. Насколько это возможно», — рассказал Марк Эйдельштейн.
фото: Пресс-служба проекта «Витринный экземпляр»
Фильм сочетает в себе разные жанры – художественное повествование перемежается документальными вставками и интервью представителей академического сообщества. Для того, чтобы воссоздать разные этапы биографии Перельмана, съемочная группа во главе с Андреем Григорьевым больше пяти лет исследовала архивы и общалась с учеными-коллегами. Взрослого Григория Перельмана сыграет актер Дмитрий Галдин. Роль в «Витринном экземпляре» – его дебют в полнометражном кино.
Съемки проходят в России и в Америке, поскольку там математик провел важный отрезок своей жизни. Картина приурочена к празднованию 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета, где учился Григорий Перельман.
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