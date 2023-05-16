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Марк Эйдельштейн сыграл великого российского математика Григория Перельмана

16 мая
2023 год

Новости кино >>
16 мая 2023
О великом российском математике Григории Перельмане снимают байопик «Витринный экземпляр», который выйдет в прокат этой осенью. Главную роль в картине исполняет Марк Эйдельштейн, сообщает пресс-служба проекта.

Марк Эйдельштейн сыграл великого российского математика Григория Перельмана
фото: Пресс-служба проекта «Витринный экземпляр»

Биографическая драма режиссера Андрея Григорьева посвящена величайшему математику нашего времени — Григорию Перельману, доказавшему гипотезу Пуанкаре. Ученые по всему миру не могли доказать ее около века. Проигнорировав математическую конференцию в Париже в 2010 году, на которой предполагалось вручение «Премии тысячелетия» за доказательство гипотезы Пуанкаре, Перельман публично заявил о своем отказе от премии в миллион долларов и ушел в добровольное затворничество.

«Это действительно сумасшедшая ответственность – играть живого гения. Но я старался абстрагироваться и найти в себе «внутреннего Перельмана» – ведь если посмотреть на те редкие видео, которые удалось снять Андрею Григорьеву, можно заметить, что Григорию Яковлевичу все абсолютно безразлично, он очень отрешен, он всегда в своей голове, мыслями в параллельных мирах. Играть Перельмана – для меня как медитация, я тоже стараюсь отключаться от действительности, иллюзорной ответственности, окружающих обстоятельств и проникнуть в иные миры. Насколько это возможно», — рассказал Марк Эйдельштейн.

Марк Эйдельштейн сыграл великого российского математика Григория Перельмана
фото: Пресс-служба проекта «Витринный экземпляр»

Фильм сочетает в себе разные жанры – художественное повествование перемежается документальными вставками и интервью представителей академического сообщества. Для того, чтобы воссоздать разные этапы биографии Перельмана, съемочная группа во главе с Андреем Григорьевым больше пяти лет исследовала архивы и общалась с учеными-коллегами. Взрослого Григория Перельмана сыграет актер Дмитрий Галдин. Роль в «Витринном экземпляре» – его дебют в полнометражном кино.

Съемки проходят в России и в Америке, поскольку там математик провел важный отрезок своей жизни. Картина приурочена к празднованию 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета, где учился Григорий Перельман.
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№ 3
Дарья Логич   16.05.2023 - 17:47
В целом очень даже неплохо, что у нас стали постепенно притягивать молодежь на такие довольно крупные проекты, все-таки хочется видеть новые лица читать далее>>
№ 2
Antea13 (Оренбург)   16.05.2023 - 14:40
А, типа документалка как про Петра. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   16.05.2023 - 14:14
ого какую ему роль дали... ну прям поразительно! надеюсь, что и получится отлично, потому что все-таки личность очень интересная, хотелось бы посмотреть читать далее>>
Всего сообщений: 3
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персоны
Андрей Григорьев (V)Марк Эйдельштейн
фильмы
Витринный экземпляр

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Марк Эйдельштейн сыграл великого российского математика Григория Перельмана фотографии
Марк Эйдельштейн сыграл великого российского математика Григория Перельмана фотографии
Марк Эйдельштейн сыграл великого российского математика Григория Перельмана фотографии
Марк Эйдельштейн сыграл великого российского математика Григория Перельмана фотографии
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