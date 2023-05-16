Суррогатная мать Оксана Акиньшина продолжит борьбу за своего ребенка в третьем сезоне «Контейнера»

В третьем сезоне Вадим (Янковский), вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу (Акиньшина) возможности видеться с ребенком. Саша полноправно считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг — вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. Сможет ли Саша жить под полным контролем Вадима или же на этот раз у нее другой план?
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«Я с любовью отношусь к своему персонажу Вадиму. Играть такого сложного героя, драматическая арка которого резко меняется от сезона к сезону, мне, как актеру, интересно и любопытно. В третьем сезоне Вадим вновь предстанет перед зрителями властным, богатым и влиятельным мужчиной, который пользуется своим социальным статусом и стремится контролировать все и всех. Он затевает многоходовую игру, так как не может смириться с выбором дочери Евы. Трудности возникнут и в его отношениях с суррогатной матерью Сашей, которая живет в его доме и готова на все, чтобы быть рядом с ребенком», — рассказал Филипп Янковский.
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