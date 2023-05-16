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Суррогатная мать Оксана Акиньшина продолжит борьбу за своего ребенка в третьем сезоне «Контейнера»

16 мая
2023 год

Новости кино >>
16 мая 2023
В Москве стартовали съемки третьего сезона сериала «Контейнер» с Филиппом Янковским, Оксаной Акиньшиной и Марусей Фоминой. В продолжении к касту проекта присоединилась Любовь Толкалина, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, где состоится премьера проекта.

Суррогатная мать Оксана Акиньшина продолжит борьбу за своего ребенка в третьем сезоне «Контейнера»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В третьем сезоне Вадим (Янковский), вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу (Акиньшина) возможности видеться с ребенком. Саша полноправно считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг — вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. Сможет ли Саша жить под полным контролем Вадима или же на этот раз у нее другой план?

Читать интервью Филипп Янковский: «Я бы вам не нравился, если бы везде был одинаковый»
«Я с любовью отношусь к своему персонажу Вадиму. Играть такого сложного героя, драматическая арка которого резко меняется от сезона к сезону, мне, как актеру, интересно и любопытно. В третьем сезоне Вадим вновь предстанет перед зрителями властным, богатым и влиятельным мужчиной, который пользуется своим социальным статусом и стремится контролировать все и всех. Он затевает многоходовую игру, так как не может смириться с выбором дочери Евы. Трудности возникнут и в его отношениях с суррогатной матерью Сашей, которая живет в его доме и готова на все, чтобы быть рядом с ребенком», — рассказал Филипп Янковский.

Суррогатная мать Оксана Акиньшина продолжит борьбу за своего ребенка в третьем сезоне «Контейнера»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

К своим ролям в сериале также вернутся Дмитрий Чеботарев, Роман Васильев, Елизавета Шакира и Маша Лобанова. Помимо Любови Толкалиной в новом сезоне к ним присоединятся Ангелина Пахомова, Анастасия Имамова, а также Игорь Бочкин вместе с супругой Анной Легчиловой, которые сыграют семейную пару. Режиссером станет автор сценария и шоураннер «Контейнера» Алексей Ляпичев, работавший над вторым сезоном. Он отметил, что третий сезон задумывался как финальный, так как он ставит некую точку в судьбе всех героев, но продолжение проекта будет зависеть от интереса зрителей.
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   16.05.2023 - 17:46
С ума сойти, а что они делали прошлые два?)) Без претензий, сериал реально хороший по отзывам тех, кто смотрел, но просто забавно, что эта борьба уже 3 сезона идет читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Суррогатная мать Оксана Акиньшина продолжит борьбу за своего ребенка в третьем сезоне «Контейнера» фотографии
Суррогатная мать Оксана Акиньшина продолжит борьбу за своего ребенка в третьем сезоне «Контейнера» фотографии
Суррогатная мать Оксана Акиньшина продолжит борьбу за своего ребенка в третьем сезоне «Контейнера» фотографии
Суррогатная мать Оксана Акиньшина продолжит борьбу за своего ребенка в третьем сезоне «Контейнера» фотографии
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