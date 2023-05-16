Стартовали съемки российской киноадаптации «Постучись в мою дверь»

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Суррогатная мать Оксана Акиньшина продолжит борьбу за своего ребенка в третьем сезоне «Контейнера»

Байопик «Витринный экземпляр» выйдет в прокат этой осенью

Нет милее дружка, чем родная матушка: первый трейлер «Семейной жизни легкомысленной ведьмы»

15 мая

«Нулевой пациент» и «Чемпион мира» оказались в числе финалистов Второй Премии ИРИ

В финал было отобрано 66 проектов из более чем 500 заявок