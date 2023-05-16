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Стартовали съемки российской киноадаптации «Постучись в мою дверь»

16 мая
2023 год

Новости кино >>
16 мая 2023

В Москве стартовали съемки российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатром Okko, который занимается производством проекта совместно с компанией «Медиаслово» и АО «Газпром-Медиа Холдинг».

Стартовали съемки российской киноадаптации «Постучись в мою дверь»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Российская версия сериала «Постучись в мою дверь» сохранит концепцию турецкой истории о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Однако авторы обещают выйти за границы оригинала и расширить линии второстепенных персонажей, сделав их более глубокими и интересными. Имена исполнителей главных ролей пока не раскрываются.

Созданием адаптации занимается компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова, выпустившая такие сериалы, как «Магомаев», «Беспринципные», «И снова здравствуйте!», «Обоюдное согласие», «The Телки» и «Сансара». Креативным продюсером проекта выступает Ольга ЕрмаковаЛимитчицы», «Кровавая барыня»). Режиссерское кресло занял Всеволод АравинСлед»).

Российскую версию «Постучись в мою дверь» покажут в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах PREMIER и Okko.
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Стартовали съемки российской киноадаптации «Постучись в мою дверь» фотографии
Стартовали съемки российской киноадаптации «Постучись в мою дверь» фотографии
Стартовали съемки российской киноадаптации «Постучись в мою дверь» фотографии
Стартовали съемки российской киноадаптации «Постучись в мою дверь» фотографии
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