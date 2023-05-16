Стартовали съемки российской киноадаптации «Постучись в мою дверь»

В Москве стартовали съемки российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатром Okko, который занимается производством проекта совместно с компанией «Медиаслово» и АО «Газпром-Медиа Холдинг».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Российская версия сериала «Постучись в мою дверь» сохранит концепцию турецкой истории о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Однако авторы обещают выйти за границы оригинала и расширить линии второстепенных персонажей, сделав их более глубокими и интересными. Имена исполнителей главных ролей пока не раскрываются.
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