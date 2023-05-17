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Свердловская киностудия представит выставку «Город как съемочная площадка»

17 мая
2023 год

Новости кино >>
17 мая 2023
20 мая, в день всероссийской акции «Ночь музеев», Свердловская киностудия представит выставку «Город как съемочная площадка». Она приурочена к двум юбилейным датам — 80-летию Свердловской киностудии и 300-летию Екатеринбурга, сообщает пресс-служба студии.

Свердловская киностудия представит выставку «Город как съемочная площадка»
фото: Пресс-служба Свердловской киностудии

На выставке Екатеринбург, неоднократно появлявшийся на больших экранах, покажут с непривычных ракурсов. За десятилетия часть кинолокаций изменилась до неузнаваемости, но фильмы, снятые там, помогут проследить их эволюцию. В их числе — картины «Приваловские миллионы», «Самый медленный поезд», «Патриотическая комедия», «Ты есть», а также криминальная комедия Евгения Григорьева «Сломя голову», которая только готовится к прокату. Новую экспозицию можно будет увидеть на проспекте Ленина в корпусе «Д» и в лофте «Титры» на Свердловской киностудии.

Свердловская киностудия представит выставку «Город как съемочная площадка»
фото: Пресс-служба Свердловской киностудии

Детская программа «Ночи музеев» запланирована на Свердловской киностудии днем с 12 до 17 часов. Юных любителей кино ждут увлекательные обзорные экскурсии, знакомство с игровыми и анимационными фильмами киностудии, костюмами и реквизитом, и еще одна новинка — мастер-класс по гриму в кино, попасть на который можно по предварительной регистрации.

Для взрослых экскурсии начнутся в 19 часов и продлятся до двух часов ночи. Каждый сможет погрузиться в мир кино: попробовать свои силы в студии озвучания, на актерском тренинге, попасть в эпицентр магии компьютерных спецэффектов и побыть подопытным у мастер-гримера, где не просто расскажут про секреты смены образа, но и преобразят желающих.

Еще одной «премьерой» в этот раз станет лекторий, где действующие кинопрофи поделятся своими знаниями. Так, кастинг-директор Мария Андреянова и актер Илья Белов расскажут, как попасть на киноплощадку и сняться в кино даже без актерского образования. Режиссер и продюсер Олег Ракович поведает об известных свердловских музыкантах и режиссерах и покажет отрывки из фильмов и клипов о легендах Свердловского рока.
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Свердловская киностудия представит выставку «Город как съемочная площадка» фотографии
Свердловская киностудия представит выставку «Город как съемочная площадка» фотографии
Свердловская киностудия представит выставку «Город как съемочная площадка» фотографии
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