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Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправятся в «Бэби-тур» 1 июня

17 мая
2023 год

Новости кино >>
17 мая 2023
Премьера комедийного сериала «Бэби-тур» по сценарию Василия СигареваСтрана Оз») состоится 1 июня в онлайн-кинотеатре KION. Главные роли в проекте сыграли Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова, сообщает пресс-служба платформы.

Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправятся в «Бэби-тур» 1 июня
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Середина нулевых, поселок Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида (Попова) продает косметику, и от одной из клиенток узнает – если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. А когда достигнет совершеннолетия, сможет уехать и перевезти на новую родину родителей. Зина рассказывает об этом подругам — застенчивой Тане (Миримская), сестре Геле (Котова) и дерзкой неформалке (Осипова), предлагая им всем вместе забеременеть и накопить денег, чтобы совершить бэби-тур. Осталось дело за малым – раздобыть денег и отца для будущего американца.

«Моя героиня сразу откликнулась мне, когда прислали материал на прочтение – я поняла, что знаю эту женщину, мне понятны ее страхи и порывы. Это бывает у артистов: они точно чувствуют, что герой им близок и что только они могут передать все тонкости персонажа как никто другой. Зина – это Зина! Яркая, смелая, с неутолимой жаждой жизни, способная увидеть в проблемах и преградах, встречающихся на пути к цели, возможности, а не поводы для отступления», — рассказала Анастасия Попова.

Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправятся в «Бэби-тур» 1 июня
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В сериале также сыграли Егор Дружинин, Евгения Дмитриева, Варвара Шмыкова, Евгений Шумейко, Дмитрий Куличков, Виталий Даушев, Валентин Самохин, Александр Золотовицкий и Коне Исмаил. Производством проекта занимались компания LOOKFILM совместно с онлайн-кинотеатром KION.
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№ 1
Pumpkin   17.05.2023 - 13:39
ахха ну так-то звучит весьма забавно. надеюсь, что и в жизни будет смешно) конечно в конце они все такие скажут - зачем нам еще какие-то гражданства кроме России)) читать далее>>
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Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправятся в «Бэби-тур» 1 июня фотографии
Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправятся в «Бэби-тур» 1 июня фотографии
Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправятся в «Бэби-тур» 1 июня фотографии
Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправятся в «Бэби-тур» 1 июня фотографии
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