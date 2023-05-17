Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправятся в «Бэби-тур» 1 июня

Середина нулевых, поселок Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида (Попова) продает косметику, и от одной из клиенток узнает – если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. А когда достигнет совершеннолетия, сможет уехать и перевезти на новую родину родителей. Зина рассказывает об этом подругам — застенчивой Тане (Миримская), сестре Геле (Котова) и дерзкой неформалке (Осипова), предлагая им всем вместе забеременеть и накопить денег, чтобы совершить бэби-тур. Осталось дело за малым – раздобыть денег и отца для будущего американца.
«Моя героиня сразу откликнулась мне, когда прислали материал на прочтение – я поняла, что знаю эту женщину, мне понятны ее страхи и порывы. Это бывает у артистов: они точно чувствуют, что герой им близок и что только они могут передать все тонкости персонажа как никто другой. Зина – это Зина! Яркая, смелая, с неутолимой жаждой жизни, способная увидеть в проблемах и преградах, встречающихся на пути к цели, возможности, а не поводы для отступления», — рассказала Анастасия Попова.
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