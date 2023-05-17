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Таисия Игуменцева снимает сериал «Некрасивая» с Варварой Володиной

17 мая
2023 год

Новости кино >>
17 мая 2023

Режиссер Таисия Игуменцева приступила к съемкам сериала «Некрасивая» с Варварой Володиной в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба Кинокомпании СТВ, которая занимается производством проекта совместно с Черноморской киностудией и ORANGE STUDIO при поддержке Института развития интернета.

Таисия Игуменцева снимает сериал «Некрасивая» с Варварой Володиной
фото: Пресс-служба Кинокомпании СТВ

Из-за забинтованного лица главную героиню, лежащую в детском отделении больницы, зовут Мумия. За два месяца изуродованной Ане пришлось серьезно повзрослеть. До аварии – это красивая, уверенная в себе школьница. После – замкнутое, циничное существо, готовое «напасть» даже на тех, кто пытается ей помочь. Каждый день Аня ищет новые причины, чтобы жить дальше, и новые уловки, чтобы остаться в больнице. Ведь недавно у нее появилась цель – убить лежащего в коме виновника той самой аварии, в которой погибли ее родители. Для выполнения своего плана Аня собирает команду пациентов-неудачников, но в процессе подготовки понимает, что месть – это не лекарство.

В кадре компанию Володиной составят Виталий Андреев, Антон Рогачев, Кузьма Котрелев, Кирилл Кяро, Василий Кортуков, Ольга Тумайкина, Денис Зайнуллин, Регина Тодоренко и Марина Поддубная. Продюсерами проекта выступают Сергей Сельянов, Максим Уханов и Андрей Рыданов.

Таисия Игуменцева снимает сериал «Некрасивая» с Варварой Володиной
фото: Пресс-служба Кинокомпании СТВ

Работы режиссера Таисии Игуменцевой были показаны за рубежом. В 2012 году ее короткометражная картина «Дорога на» удостоилась первого приза в программе студенческих картин «Синефондасьон» на Каннском кинофестивале. «Выбор режиссера на такую, скажем прямо, сложную историю – не простая задача. Мы остановились на Таисии Игуменцевой. Не только потому, что она в свое время получила приз на Каннском фестивале. На наш взгляд, она одинаково хорошо чувствует себя и в драме, и в комедии. Ей удалось собрать настоящий ансамбль из молодых, но уже опытных и безусловно талантливых артистов», — отметил Сергей Сельянов.

Съемки продлятся до середины июня.
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№ 1
Pumpkin   17.05.2023 - 13:41
кстати звучит очень даже ничего. ну по серьезному по крайней мере, а то у нас иногда такие сюжеты не умеют нормально развивать, хотя могли бы читать далее>>
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Таисия Игуменцева снимает сериал «Некрасивая» с Варварой Володиной фотографии
Таисия Игуменцева снимает сериал «Некрасивая» с Варварой Володиной фотографии
Таисия Игуменцева снимает сериал «Некрасивая» с Варварой Володиной фотографии
Таисия Игуменцева снимает сериал «Некрасивая» с Варварой Володиной фотографии
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