Опубликован шорт-лист сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»

Так, в шорт-лист попали «ОСО. Около смертный опыт» Александра Амулина и Руслана Бекшенова, «Слепота» Ольги Ангеловой и Евгения Сосницкого, «Чинват» Павла Артемьева, «Танец отверженных» Федора Бабенко и Полины Одинцовой, «Темнота» Анны Бакурадзе, «Морской конек» Романа Баранова, «Конец года» Нины Воловой, «Связки» Александры Гавриленко и Павла Золотарева, «По кривой» Андрея Гордина, «Ультрамарин» Семена Грицая и Демида Романова, «Псалом 90-х» Федора Ермошина, «Зоя» Марианы Казанчевой и Оксаны Степановой, «Фантастика» Евгении Корчагиной и Екатерины Мамонтовой, «Ваня» Клавдии Коршуновой, «Синяя птица» Наталии Лизоркиной, «Крайний день» Федора Малышева и Анатолия Анциферова, «Мамихлапинатапай» Евгения Милых и Марии Седышевой, «Эл» Алены Никулиной и Ивана Баженова, «Несезон» Кристины Пановой и Эли Мулюковой, «Мне снится сон» Дины Семыкиной, «Ледяная Земля» Глеба Середы, «И течет река» Кристины Сидоровой, «Дефицит» Анастасии Питель и Николая Татаринова, «Святой» Артема Тумакова, «Переспать с Леной и умереть» Ирины Тумановой и Тони Яблочкиной, «Я здесь чтобы поверить в твои слезы» Динислама Тууйаса, «Нас спасли инопланетяне» Саши Хайдаровой и Виктории Слепцовой, «Несказка» Варвары Цветковой, «Клубничное дерево» Натальи Шинелевой и «Тот еще свет» Ильи Шудегова.
Лидерами по количеству заявок стали Москва (49%) и Санкт-Петербург (25%). При этом порадовало активное участие начинающих кинематографистов из Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Челябинска, Ульяновска, Воронежа и Якутска. По жанрам в топ-3 вошли драмы, комедии и триллеры. Теперь авторам отобранных работ предлагается записать о себе видеоанкету. В итоге определится десятка лучших, которые и попадут на обучение в лабораторию. Список финалистов станет известен 5 июня.
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