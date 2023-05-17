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Глеб Калюжный сыграет свадьбу в четвертом сезоне «Новеньких»

17 мая
2023 год

Новости кино >>
17 мая 2023
В Твери стартовали съемки четвертого сезона сериала «Новенькие», над которым работает режиссер Оксана Барковская. К касту проекта присоединилась победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева, которая исполнит одну из ведущих ролей. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, где уже в этом году состоится премьера продолжения.

Глеб Калюжный сыграет свадьбу в четвертом сезоне «Новеньких»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

По сюжету Макс (Глеб Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный ВУЗ. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия превратилась в нечто большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша: ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.

«Как же я люблю детективы — было первой мыслью после прочтения сценария этого сезона. Ждите новый замысловатый сюжет — буквально под лупой мы вместе разберем каждого персонажа. Мой герой Максим стал молодым папой, отслужил в армии и не собирается ни перед чем отступать. В чем-то он стал более жестким, где-то чуть мягче: во взаимоотношениях с родственниками, например», — поделился Глеб Калюжный.

Глеб Калюжный сыграет свадьбу в четвертом сезоне «Новеньких»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

К своим ролям в проекте также вернулись Елизавета Запорожец, Иван Непомнящий, Иван Рысин, Артем Давыдов, Анка Бессонова, Алена Васина, Василий Симонов и Дарья Щербакова. Помимо Киры Медведевой, к касту также присоединилась блогер Анастасия Семина.

Четвертый сезон с подзаголовком «Бунт против взрослых» станет финальной точкой в истории про подростков, которые навсегда прощаются с инфантильными мечтами и учатся жить во взрослом мире. «Сезон будет посвящен детским травмам, которые, к сожалению, есть у каждого. Когда писали сценарий, то консультировались с психологами и с их помощью отобрали 11 основных психологических проблем из детства, которые есть у 95% людей и прошлись по этим ключевым моментам. В итоге придумали необычный прием, как показать травмы каждого героя, но не через традиционные флешбэки», — рассказывает Оксана Барковская.

Проект производится компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета. Съемки будут проходить в Калязине и Твери.
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Глеб Калюжный сыграет свадьбу в четвертом сезоне «Новеньких» фотографии
Глеб Калюжный сыграет свадьбу в четвертом сезоне «Новеньких» фотографии
Глеб Калюжный сыграет свадьбу в четвертом сезоне «Новеньких» фотографии
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