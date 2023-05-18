Узнали? Согласны? По манге «Мой новый босс глупый» готовят аниме

Студия A-1 Pictures
(«Госпожа Кагуя: в любви как на войне
», «Твоя апрельская ложь
») анонсировали аниме-адаптацию манги Дана Итикавы
«Мой новый босс глупый
». Дата премьеры пока не оглашается, но имена сэйю и творческой группы уже известны.
На прежнем месте работы 26-летнему Момосэ пришлось несладко: придирки и манипуляции токсичного начальника, хамство, офисная диктатура и, как следствие, психологическая травма. Устав от издевательств, Момосэ устраивается менеджером в другое рекламное агентство и очень переживает, не окажется ли новый босс таким же. Познакомившись с работодателем, он с облегчением понимает, что Сиросаки человек, может, легкомысленный, но адекватный, любит котиков и способен создать дружелюбную атмосферу в коллективе.
Комедийный сериал ставит Нориюки Абэ
(«Блич
», «Крутой учитель Онидзука
») по сценарию Масахиро Ёкотани
(«Врата Штейна
», «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
»), чардиз и режиссер анимации — Такахиро Ясуда
(«Волчица и черный принц
»), а музыку пишет Масато Накаяма («Сыграйте круто, ребята
», «Дневник будущего
»).
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Многострадального Момосэ озвучит Котаро Нисияма
(Кадзухиро Нарита из «Волейбола!!
», Иносукэ Тамамори из «Котаро, который живёт сам по себе
»), а простодушного Сиросаки — Юитиро Умэхара
(Уэзер Репорт
из «Каменного океана
», Харухиса Курибаяси из «Ао Аси
»).
Вместе с ними над проектом работают:
Менеджер Аоямы — Томокадзу Сугита
(Рудеус Грейрат
из «Реинкарнации безработного
»);
Киндзё — Дзюн Фукуяма
(Кудо из «Необъятного океана
»);
Хакуто — Хиро Симоно
(Дзэнъицу Агацума
из «Истребителя демонов
»).
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Манга «Мой новый босс глупый», написанная и проиллюстрированная Даном Итикавой, впервые была опубликована в 2019 году издательством Manga Cross и быстро набрала популярность (второе место среди самых желанных экранизаций в опросе AnimeJapan 2020 года).
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