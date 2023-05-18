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Узнали? Согласны? По манге «Мой новый босс глупый» готовят аниме

18 мая
2023 год

Новости кино >>
18 мая 2023
Студия A-1 Pictures Госпожа Кагуя: в любви как на войне», «Твоя апрельская ложь») анонсировали аниме-адаптацию манги Дана Итикавы «Мой новый босс глупый». Дата премьеры пока не оглашается, но имена сэйю и творческой группы уже известны.


На прежнем месте работы 26-летнему Момосэ пришлось несладко: придирки и манипуляции токсичного начальника, хамство, офисная диктатура и, как следствие, психологическая травма. Устав от издевательств, Момосэ устраивается менеджером в другое рекламное агентство и очень переживает, не окажется ли новый босс таким же. Познакомившись с работодателем, он с облегчением понимает, что Сиросаки человек, может, легкомысленный, но адекватный, любит котиков и способен создать дружелюбную атмосферу в коллективе.

Узнали? Согласны? По манге «Мой новый босс глупый» готовят аниме

Комедийный сериал ставит Нориюки АбэБлич», «Крутой учитель Онидзука») по сценарию Масахиро ЁкотаниВрата Штейна», «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки»), чардиз и режиссер анимации — Такахиро ЯсудаВолчица и черный принц»), а музыку пишет Масато Накаяма («Сыграйте круто, ребята», «Дневник будущего»).

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Многострадального Момосэ озвучит Котаро Нисияма (Кадзухиро Нарита из «Волейбола!!», Иносукэ Тамамори из «Котаро, который живёт сам по себе»), а простодушного Сиросаки — Юитиро Умэхара (Уэзер Репорт из «Каменного океана», Харухиса Курибаяси из «Ао Аси»).

Узнали? Согласны? По манге «Мой новый босс глупый» готовят аниме

Вместе с ними над проектом работают:

Менеджер Аоямы — Томокадзу Сугита (Рудеус Грейрат из «Реинкарнации безработного»);
Киндзё — Дзюн Фукуяма (Кудо из «Необъятного океана»);
Хакуто — Хиро Симоно (Дзэнъицу Агацума из «Истребителя демонов»).

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Манга «Мой новый босс глупый», написанная и проиллюстрированная Даном Итикавой, впервые была опубликована в 2019 году издательством Manga Cross и быстро набрала популярность (второе место среди самых желанных экранизаций в опросе AnimeJapan 2020 года).

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Узнали? Согласны? По манге «Мой новый босс глупый» готовят аниме фотографии
Узнали? Согласны? По манге «Мой новый босс глупый» готовят аниме фотографии
Узнали? Согласны? По манге «Мой новый босс глупый» готовят аниме фотографии
Узнали? Согласны? По манге «Мой новый босс глупый» готовят аниме фотографии
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