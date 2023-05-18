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Объявлены темы и спикеры фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток»

18 мая
2023 год

Новости кино >>
18 мая 2023

Объявлены основные темы и спикеры фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток», который впервые пройдет во Владивостоке с 25 по 27 мая, сообщают организаторы.

Объявлены темы и спикеры фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток»
фото: Марина Абрамова / Пресс-служба фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток»

Форум пройдет в кинотеатре «Океан» и будет разделен на шесть основных тематических площадок: программа развития креативных индустрий, креативное предпринимательство, индустрии контента, развитие территорий и туризм и специальные проекты, которые будут представлены в рамках открытого пространства, а также лекторий предметного дизайна. Основные задачи мероприятия – помочь региону раскрыть свой креативный потенциал, привлечь новые инвестиции и создать качественные коллаборации.

На мероприятии выступят более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов — предпринимателей, представителей институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. В их числе генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, директор Национального театра Республики Сербской Диана Грбич, директор VK Records Виктор Абрамов, директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова, главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов и многие другие. Блок программы будет посвящен международным партнерствам: на форуме ожидаются гости из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана и Белоруссии.

Объявлены темы и спикеры фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток»
фото: Соцсети фестиваля-форума «Российская креативная неделя»

Кроме того, на форуме запланирована фестивальная часть, которая будет проходить параллельно с пленарными сессиями – на улицах Владивостока. Три дня город будет жить креативными индустриями – это музыкальные площадки партнеров, выставки в культурных учреждениях, лектории в городских пространствах, модные показы и гастрономический фестиваль.

«Российская креативная неделя» проводится с 2020 года. Это крупнейшее федеральное событие в сфере креативных индустрий. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны, является одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России, в реализации экономического, научного и технологического потенциала страны.
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