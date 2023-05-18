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Пермский чиновник Алексей Чадов влюбляется в искусствоведа Яну Гладких в «Культурной комедии»

18 мая
2023 год

Новости кино >>
18 мая 2023

Алексей Чадов и Яна Гладких исполнят главные роли в фильме Владимира Котта «Культурная комедия». О старте съемок картины сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Пермский чиновник Алексей Чадов влюбляется в искусствоведа Яну Гладких в «Культурной комедии»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев (Чадов) курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны (Гладких). И у них не было ни единого шанса на сближение, если бы не любовь.

«Сценарий продуманный, с прописанными образами и арками – придраться не к чему. И от первого прочтения у меня стразу всплыл образ Егора Глумова из «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. Я его играл в Щепкинском училище на третьем курсе. В нем молодой человек знает как добиться успеха, исключительно опираясь на одно правило – нужно говорить то, что хотят услышать, и тогда ты в чиновничьей карьере, в организационной работе можешь добиться успеха. Но при этом ты теряешь все остальное: творческий подход, мышление, фантазию. Мой герой в «Культурной комедии» очень похож на него», — отметил Алексей Чадов.

Пермский чиновник Алексей Чадов влюбляется в искусствоведа Яну Гладких в «Культурной комедии»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Это умная романтичная комедия, в которой кроется вечная история любви барышни и хулигана, как, например, в «Весне на Заречной улице». Когда я прочел сценарий, у меня сразу возник в голове Леша Чадов: в нем есть маскулинность, мужество и в то же время пацанство. И как только Леша дал подтверждение, мы сразу стали искать, в кого же его герой влюбится на экране. И поняли, что актрис такого типажа у нас мало. Мы предложили роль Яне Гладких, потому что она как Ирина Купченко в юности – тонкая, ранимая, может быть восторженной и романтичной. Мне показалось, что это очень интересно – столкнуть маскулинность и женский романтизм», — прокомментировал выбор исполнителей главных ролей Владимир Котт.

В фильме также сыграют Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов и Александра Велескевич. Авторами идеи стали Данил Троценко и Ямур Гильмутдинов, известные по работе над проектами «Домашний арест» и «Исправление и наказание».

Пермский чиновник Алексей Чадов влюбляется в искусствоведа Яну Гладких в «Культурной комедии»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Я рад вновь поработать с Володей. Ранее мы уже с ним снимали новеллу «День до». Актер всегда делает такие галочки в своей памяти, с кем работать надо, а с кем нежелательно. С кем по любви, а с кем за деньги. Тут по любви. Кроме того, меня привлекла возможность сыграть яркого персонажа с судьбой и характером, а не героя-функцию. В кино хочется играть, а не сниматься. Чаплин сказал: «Жизнь – это комедия, когда смотришь на нее издалека. И трагедия, когда видишь ее вблизи, крупным планом». Эта цитата очень точно определяет моего персонажа Белозерова», — поделился Юрий Стоянов.

Съемки пройдут в Москве, а также в культурно-исторических локациях Перми и Пермской области: в Пермском театре оперы и балета, Дворце культуры им. Чехова, Доме-музее Дягилева, Домике Пастернака и в других знаковых местах. В проекте примут участие актеры театров, деятели искусства и творческие коллективы Пермского края.

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит фильм в прокат к празднованию 300-летия города Пермь в 2023 году.
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Пермский чиновник Алексей Чадов влюбляется в искусствоведа Яну Гладких в «Культурной комедии» фотографии
Пермский чиновник Алексей Чадов влюбляется в искусствоведа Яну Гладких в «Культурной комедии» фотографии
Пермский чиновник Алексей Чадов влюбляется в искусствоведа Яну Гладких в «Культурной комедии» фотографии
Пермский чиновник Алексей Чадов влюбляется в искусствоведа Яну Гладких в «Культурной комедии» фотографии
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