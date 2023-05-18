Кирилл Зайцев создаст группу «Альфа» в «Командире»

По словам создателей ленты, «об удивительной судьбе Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Николаевича Зайцева сценарная группа – Тимур Хван, Татьяна Гурьянова и Александр Гурьянов – узнали из книги его воспоминаний "Спецназ. "Альфа": дела и люди". Эта книга хорошо известна среди людей, которые имеют отношение к спецслужбам. Затем мы познакомились Геннадием Николаевичем лично – в июне 2021 года. С тех пор мы многократно встречались с Геннадием Николаевичем, его сыном и сестрами, для чего сценарная группа выезжала на родину героя в Пермский край. Кроме знакомства с семьей, мы встречались с дочерью наставника Геннадия Николаевича, которая помнит его еще молодым старшиной Кремлевского полка. За это время мы собрали более пятидесяти часов воспоминаний, что позволило выбрать для фильма наиболее яркие и значимые события не только из жизни нашего героя, но и из истории страны».
Остросюжетный байопик о жизненном пути одного из создателей легендарного антитеррористического подразделения «Альфа» Геннадия Николаевича Зайцева состоит из двух частей. В первой зрителям покажут, как мальчик из глухой уральской деревни, выросший без отца в многодетной семье, сумел не только пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, но и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа "А"», которое в дальнейшем станет известно всему миру как «Группа "Альфа"». Вторая часть посвящена событиям, произошедшим 1 декабря 1988 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Тогда террористы захватили в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Благодаря слаженной работе «Группы "А"» и других структур под руководством Геннадия Зайцева все заложники были освобождены, а террористы арестованы.
фото: пресс-служба фильма
«Можно сказать, что "Командир" – это картина о настоящем русском командире, – утверждает продюсер фильма Тимур Хван. – Прочитав книгу и познакомившись с Геннадием Николаевичем, мы поняли: история его жизни однозначно должна быть перенесена на большой экран. Это очень важно для подрастающего поколения. Рассказывая о таких героях, можно точно гарантировать, что наши дети вырастут настоящими патриотами. Его имя долгое время было засекречено, но на недавнем параде Победы на Красной площади Геннадий Николаевич сидел на трибуне по левую руку от президента России Владимира Путина. Жизненный путь Зайцева – это поступки, то, что характеризует настоящего героя. И в 2021 году мы начали работать над сценарием. Наш фильм – кино биографическое, сочетающее в себе многообразие жанров: боевик и триллер, детектив и мелодрама, романтика и историческая картина».
«У меня целый ряд причин, по которым я решил участвовать в этом проекте. Во-первых, личность самого Геннадия Николаевича. Я получил сильное впечатление, когда познакомился с ним лично, также я с интересом прочел его книгу. Для меня это человек ясного ума, способный в самой сложной ситуации мыслить трезво и принимать правильные решения. Человек, который каждый раз садится с террористами за шахматный стол и не имеет право проиграть партии. Геннадий Николаевич – личность легендарная: за 11 лет его службы в качестве командира группы "А" все операции под его руководством имели успех, и более того – были проведены без единой потери среди личного состава! Во-вторых, мне понравилась сама идея рассказать о событиях, которые произошли 1 декабря 1988 года в Орджоникидзе. И рассказать эту историю от лица людей, которые были тогда "за кадром", от лица настоящего героя, от которого зависел исход переговоров с террористами и судьбы этих несчастных детей и их учительницы. Ну и в-третьих, разве мог я отказаться играть Зайцева? Это редкое совпадение, которое в чем-то для меня знаковое», – рассказал Кирилл Зайцев.
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