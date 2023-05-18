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Александр Галибин приступил к съемкам сиквела «Моей ужасной сестры»

18 мая
2023 год

Новости кино >>
18 мая 2023
Александр Галибин приступил в Санкт-Петербурге к съемкам фильма «Моя ужасная сестра 2». Согласно пресс-службе картины, ее выпустит в прокат компания «Наше кино».

Александр Галибин приступил к съемкам сиквела «Моей ужасной сестры»
фото: пресс-служба фильма

В сиквеле комедии Галибина «Моя ужасная сестра», вышедшей в 2022 году, главные роли вновь сыграют Глюкоза и Владимир Яглыч. По сюжету в семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сестрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что все в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит. К актерскому ансамблю фильма производства «Мотор фильм студии», «Смарт ФИЛЬМ» и компании «Наше кино» присоединятся Марина Яковлева и Лариса Удовиченко.

По словам режиссера, «по истории три сестрички вновь борются за счастье своей семьи. Мы хотим показать, как важно прислушиваться друг к другу, находить компромисс и понимание, ведь это необходимые составляющие любых отношений. Наш фильм — не только приятное развлечение, но и попытка поговорить о важных вещах таким образом, чтобы они были понятны и интересны маленьким зрителям».
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№ 2
Pumpkin   18.05.2023 - 15:58
даже не знала, что Глюкоза вообще где-то снимается... я думала, она не особенно даже сейчас вообще какую-то жизнь ведет светскую читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   18.05.2023 - 15:14
Вообще для меня так странно, что в нашей стране певцы стали пробовать себя в роли актрис, как та же Глюкоза.. Все-таки мы не Америка, тут у певцов так себе получается играть читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Александр Галибин приступил к съемкам сиквела «Моей ужасной сестры» фотографии
Александр Галибин приступил к съемкам сиквела «Моей ужасной сестры» фотографии
Александр Галибин приступил к съемкам сиквела «Моей ужасной сестры» фотографии
Александр Галибин приступил к съемкам сиквела «Моей ужасной сестры» фотографии
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