Александр Галибин приступил к съемкам сиквела «Моей ужасной сестры»

В сиквеле комедии Галибина «Моя ужасная сестра», вышедшей в 2022 году, главные роли вновь сыграют Глюкоза и Владимир Яглыч. По сюжету в семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сестрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что все в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит. К актерскому ансамблю фильма производства «Мотор фильм студии», «Смарт ФИЛЬМ» и компании «Наше кино» присоединятся Марина Яковлева и Лариса Удовиченко.
По словам режиссера, «по истории три сестрички вновь борются за счастье своей семьи. Мы хотим показать, как важно прислушиваться друг к другу, находить компромисс и понимание, ведь это необходимые составляющие любых отношений. Наш фильм — не только приятное развлечение, но и попытка поговорить о важных вещах таким образом, чтобы они были понятны и интересны маленьким зрителям».
обсуждение >>