В жизни майора полиции Евгения Миллера наступит «Белая полоса»

В центре сюжета — майор Игорь Савин (Миллер), которому доверяют возглавить отдел полиции, однако он достается ему совершенно пустым: сослуживцы арестованы и отстранены от работы вместе с бывшим руководителем, а новые сотрудники мало на что способны. Савину, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно почти что с нуля сделать профессиональный отдел, ведь опытный майор, отдающий всего себя любимому делу, не может потерпеть неудачу.
Кроме того, Савина мучают проблемы в семье. Его любимая жена Ольга (Анастасия Панина) ушла слишком внезапно: героя терзают мысли, почему она так поступила, не объяснив причину ни ему, ни их дочери Еве (Алена Новицкая). К тому же Ева, которая всегда была папиной любимицей, теперь винит в случившемся отца. Да и сама она, ощущая дефицит отцовской любви, ищет утешение в объятиях Антона (Глеб Шевнин), красавца-экстремала, который втягивает девочку в опасные игры.
«"Белая полоса" – это проект о человеке, который думал, что у него всё в порядке. Но дело в том, что его жизнь уже давно движется на автопилоте: дом-работа, работа-семья. И так по кругу. Он словно проснулся после долгого сна, и начинает жить по-другому. Савин похож на героя Дастина Хоффмана в фильме «Крамер против Крамера»: оставаясь один на один со своим ребенком, он наконец начинает знакомиться с дочкой – какой она выросла, чем интересуется, что любит и когда в ее жизни появилась преступность. Теперь его задача как отца – вытащить дочь. Это не только детектив со стрельбой и драками, это еще и психологическая история, ведь главный герой пытается разобраться в себе, когда в его жизни все идет не так», — отметил режиссер-постановщик Сергей Краснов.
Съемки сериала проходят в Москве и Великом Новгороде.
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