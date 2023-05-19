Константина Хабенского наградили спецпризом на Национальной премии интернет-контента

Названы первые победители II Национальной премии интернет-контента 2023 года — организаторы объявили имена лучших в 16 номинациях. Премия для авторов социально значимых проектов в интернете прошла в Центре «Зотов», сообщает пресс-служба ИРИ.
фото: Пресс-служба ИРИ
Лучшим короткометражным фильмом признана лента Ивана Соснина «Чернильное море», рассказывающая о молодом моряке Саше из Владивостока, который с детства не виделся со своим отцом. Лучшим анимационным проектом назван мультсериал «Про Миру и Гошу», посвященный отношениям внутри семьи. Веб-сериал с использованием технологии дипфейк «ПМЖейсон» победил в номинации «Первопроходцы». Проект, в котором Джейсон Стэйтем попадает в российскую деревню, отмечен за «инновационный контент, создающий тренды и расширяющий представление о возможностях креативных индустрий».
Актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель МХТ им. ЧеховаКонстантин Хабенский отмечен в специальной номинации «Быть Человеком». «Если номинация направлена на помощь другим людям, помогает поверить в то, что человек не один, – это правильно. Я не увидел сегодня ни одной лишней номинации и с удовольствием выхожу на эту сцену. Наш фонд уже 15 лет существует, помогает детям и взрослым справляться, выходить из тяжелой ситуации. За эти 15 лет мы прошли очень много, обрели огромное количество неравнодушных людей. И мы идем дальше. Я считаю, стоит жить, стоит жить сейчас, стоит помогать другим», — отметил Хабенский.
Победу в специальной номинации «Конструируя новую реальность» с Центром «Зотов» присудили проекту «Музыкальное измерение» (Дюрер, Морозов, Дягилев) оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса.
фото: Пресс-служба ИРИ
В категории «Лучший видеоконтент до 3-х минут» наградили авторов социального ролика о важности семейного воспитания и жизни в семье «Это не детство, если нет семьи» Благотворительного фонда «Арифметика добра», озвученный Сергеем Безруковым. Победитель в номинации «Лучший проект в вертикальном формате» – онлайн-шоу «Учитель года» о буднях молодого педагога, который попал в обычную региональную школу. Приз за лучший музыкальный клип завоевал клип Басты «Верю в тебя». Артист посвятил песню своей маленькой дочери, которая исполнила главную роль в музыкальном видео.
Еще 20 обладателей II Национальной премии интернет-контента будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В этот день станут известны победители в 13 основных и тематических номинациях — «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный проект», «Лучший журналистский проект в интернете», «Лучший Телеграм-канал», «Лучший музыкальный трек», «Лучший блог», «Дебют года», «Международный успех», «Социальный интернет-триггер», «Герои нашего времени», «Сохраняя историческую память», «Просвещение и образование».
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