Константина Хабенского наградили спецпризом на Национальной премии интернет-контента

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«Гость»: Кто стучится в дверь ко мне

Их обвиняют в распространении фейков об армии РФ

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Максим Галкин, Семён Слепаков и Земфира пытаются оспорить статус иноагента в суде

Хотя это ещё никому не удавалось