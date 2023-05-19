Денис Никифоров отправится в Новороссийск в третьем сезоне «Бима»

В Новороссийске стартовали съемки третьего сезона сериала «Бим» с Денисом Никифоровым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», занимающейся производством проекта по заказу телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
В новом сезоне сотрудников полиции перераспределяют в переполненный туристами Новороссийск. Капитан Климов и его напарник пес Бим осваиваются на новом месте и даже привыкают к домашнему питанию благодаря соседке Кате. Она же надеется, что Макар начнет воспринимать ее не только как друга. Леха страдает из-за разлуки с Ингой, и каждые выходные они ездят друг к другу. В новом сезоне влюбится даже Бим. Но преступники не дремлют, а это значит, что дружная команда снова будет спасать попавших в беду людей. На съемках компанию Денису Никифорову составят Андрей Харыбин, Андрей Багиров, Надя Славецкая и Максим Важов.
«Подготовка к съемкам заняла немало времени. Мы поняли, что нам необходимы новые локации и истории. Одна из особенностей третьего сезона – мы значительно больше узнаем о семейных тайнах наших героев. И, конечно, самый главный герой Бим все так же прекрасен, весел. Он еще больше подрос, совсем повзрослел, возмужал, стал большим серьезным псом. Красавец, под стать своему хозяину Макару», — рассказал режиссер Павел Дроздов.
В кадре появятся достопримечательности Новороссийска и окрестностей — Цемесская бухта, Абрау-Дюрсо, Широкая Балка. Запланированы подводные съемки и экшен-сцены погонь по горным дорогам.
Премьера сериала «Бим-3» состоится на телеканале НТВ.
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