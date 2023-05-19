Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Денис Никифоров отправится в Новороссийск в третьем сезоне «Бима»

19 мая
2023 год

Новости кино >>
19 мая 2023
В Новороссийске стартовали съемки третьего сезона сериала «Бим» с Денисом Никифоровым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», занимающейся производством проекта по заказу телеканала НТВ.

Денис Никифоров отправится в Новороссийск в третьем сезоне «Бима»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

В новом сезоне сотрудников полиции перераспределяют в переполненный туристами Новороссийск. Капитан Климов и его напарник пес Бим осваиваются на новом месте и даже привыкают к домашнему питанию благодаря соседке Кате. Она же надеется, что Макар начнет воспринимать ее не только как друга. Леха страдает из-за разлуки с Ингой, и каждые выходные они ездят друг к другу. В новом сезоне влюбится даже Бим. Но преступники не дремлют, а это значит, что дружная команда снова будет спасать попавших в беду людей. На съемках компанию Денису Никифорову составят Андрей Харыбин, Андрей Багиров, Надя Славецкая и Максим Важов.

«Подготовка к съемкам заняла немало времени. Мы поняли, что нам необходимы новые локации и истории. Одна из особенностей третьего сезона – мы значительно больше узнаем о семейных тайнах наших героев. И, конечно, самый главный герой Бим все так же прекрасен, весел. Он еще больше подрос, совсем повзрослел, возмужал, стал большим серьезным псом. Красавец, под стать своему хозяину Макару», — рассказал режиссер Павел Дроздов.

В кадре появятся достопримечательности Новороссийска и окрестностей — Цемесская бухта, Абрау-Дюрсо, Широкая Балка. Запланированы подводные съемки и экшен-сцены погонь по горным дорогам.

Премьера сериала «Бим-3» состоится на телеканале НТВ.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Денис Никифоров и Бим приступят к раскрытию новых преступлений 2 мая
«Акушер» с Никитой Панфиловым и шестой сезон «Невского»: НТВ озвучил планы на первые месяцы 2023 года
Денис Никифоров и Бим раскроют новые преступления
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Андрей БагировМаксим ВажовПавел Дроздов (II)Денис НикифоровНадя СлавецкаяАндрей Харыбин
фильмы
БиМБим-2Бим-3

анонс

Скорбим

Рустам Уразаев
18 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Рустам Уразаев.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Никита Волков
Михаил Горевой
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Хайнц Вайксельбраун
Матеуш Даменцки
Даниэль Желен
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Полли Уокер
Джеймс Фокс
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Парень с того света
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Трио в перьях 2
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Бельгия, Норвегия, 2023
Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен