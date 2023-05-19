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Эль Фаннинг сыграет возлюбленную Боба Дилана

19 мая
2023 год

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19 мая 2023
Эль Фаннинг сыграет в байопике «Complete Unknown», посвященном певцу Бобу Дилану, сообщает Deadline.

Эль Фаннинг сыграет возлюбленную Боба Дилана
фото: К/ф «Дождливый день в Нью-Йорке»

Действие ленты развернется в 1965 году, когда музыкант меняет звучание и экспериментирует, постепенно превращаясь из фолк-исполнителя в рок-икону поколения.

Как стало известно ранее, образ Дилана воплотит Тимоти Шаламе. Фаннинг сыграет его возлюбленную — художницу Сильви Руссо. Артисты уже снимались вместе в картине Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке».

Режиссерское кресло займет Джеймс Мэнголд, работавший над «Ford против Ferrari» и пятой частью «Индианы Джонса». Сценарий написал Джей КоксБанды Нью-Йорка»).

Впервые о байопике стало известно в январе 2020 года, однако производство было заморожено. Съемки должны стартовать этим летом.
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Боб ДиланДжеймс МэнголдЭль ФаннингТимоти Шаламе
фильмы
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