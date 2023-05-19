Эль Фаннинг сыграет возлюбленную Боба Дилана

Эль Фаннинг
сыграет в байопике «Complete Unknown
», посвященном певцу Бобу Дилану, сообщает Deadline
.
фото: К/ф «Дождливый день в Нью-Йорке»
Действие ленты развернется в 1965 году, когда музыкант меняет звучание и экспериментирует, постепенно превращаясь из фолк-исполнителя в рок-икону поколения.
Как стало известно ранее, образ Дилана воплотит Тимоти Шаламе
. Фаннинг сыграет его возлюбленную — художницу Сильви Руссо. Артисты уже снимались вместе в картине Вуди Аллена
«Дождливый день в Нью-Йорке
».
Режиссерское кресло займет Джеймс Мэнголд
, работавший над «Ford против Ferrari
» и пятой частью «Индианы Джонса
». Сценарий написал Джей Кокс
(«Банды Нью-Йорка
»).
Впервые о байопике стало известно в январе 2020 года, однако производство было заморожено. Съемки должны стартовать этим летом.
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